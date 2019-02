SG2H: „Ab der ersten Sekunde den Kampf annehmen“

Der Handball-Bezirksligist SG Hofen/Hüttlingen bestreitet an diesem Sonntag sein viertes Rückrundenspiel gegen den 1. Heubacher HV. Nachdem man alle Rückrundenspiele bis jetzt gewinnen konnten, ist das Team um Kapitän Funk, mehr als motiviert, die Siegesserie fortzusetzen.

Dass die anstehende Aufgabe jedoch kein einfaches Unterfangen werden wird, ist den Männer vom Kappelberg&Kochertal bewusst, da Heubach einen enormen Kampfgeist aufweist und bis zum Schlusspfiff alles daran setzten wird, der SG ein Bein zu stellen. „Um dies zu verhindern müssen wir ab der ersten Sekunde den Kampf annehmen und dürfen das Spiel zu keiner Zeit auf die leichte Schulter nehmen“, mahnt Routinier Stefan Linsenmaier.

„Die zentrale Aufgabe wird darin bestehen, aus einer stabilen Abwehr Nadelstiche in Form erster- und zweiter Wellen zu setzten“, so der wuselige Flügelflitzer Dominik Anlauf. Deshalb wurde der Schwerpunkt der Trainingseinheiten in dieser Woche auf ein schnelles Umschaltspiel, sowie kompakte Abwehrarbeit gelegt. Das Trainerteam Pharion/Adam kann auf einen vollbesetzten und hochmotivierten Kader zurückgreifen. Die Männer der SG werden mit breiter Brust in dieses Heimspiel gehen um weiterhin im Jahr 2019 ungeschlagen zu bleiben. Ein weiterer wichtiger Faktor zum Erfolg soll natürlich auch eine gute Heimatmosphäre in der Halle sein, weshalb man auf zahlreiche und lautstarke Unterstützung der Zuschauer hofft. Anpfiff ist um 18 Uhr in der Talsporthalle.