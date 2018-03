SG MADS: Zurück zu alter Stärke

Was war das bislang für ein Seuchensaison für den immer noch amtierenden Meister der Volleyball-Regionalliga? „Eine solche Durststrecke mit fünf Niederlagen in Folge habe ich noch nie erlebt“, sagt der erfahrene Trainer der SG MADS Ostalb Frieder Henne. Nach den jüngsten Erfolgserlebnissen wähnen sich die Volleyballer nun aber wieder auf einem guten Weg und haben den Klassenerhalt wieder fest im Blick.

„Unsere verletzten Spieler werden immer weniger und wir haben es geschafft unsere Eigenfehlerquote zu minimieren“, sagt Henne. Eigentlich war der Meister trotz des Abgangs des wichtigsten Spielers (Aleksandar Maric hat aus privaten Gründen seinen Abschied von der Spielgemeinschaft verkündet, d. Red.) gut in die neue Saison gestartet und hatte dann aber mit großem Verletzungspech zu kämpfen. „Die vergangenen Spielzeiten sind wir davon verschont geblieben und diese Saison fehlten uns dann innerhalb kürzester Zeit vier Spieler. Das kann man dann auch nicht einfach so kompensieren“, sagt Henne und fügt an: „Dazu haben wir ja neben Maric vor der Saison mit Felix Roos (spielt in der 2. Bundesliga beim SSC Karlsruhe, d. Red.) einen wichtigen Angreifer abgeben müssen.“ Erklärungen für die Negativ-Serie mit dem Höhepunkt fünf Niederlagen in Folge gibt es also so einige.

Weniger Ausfälle

Nun geht es aber wieder aufwärts im Lager der Spielgemeinschaft. Auf der Liste, der nicht zur Verfügung stehenden Spieler sind derzeit noch zwei Spieler zu finden: Tim Stephan (Halswirbelblockade) und Jens Hansen (kuriert die Folgen seiner Blinddarm-OP aus).

„Dazu kommt mit Nico Seitzer noch ein Spieler, den wir auf Grund seiner Schulterverletzung derzeit nur sporadisch einsetzen können. Bei den andern beiden werden wir wohl noch zwei Wochen warten müssen“, so Henne weiter. Zu echten Stützen im Team haben sich in der kritischen Phase nun zwei andere Spieler entwickelt: Jürgen Anciferov und Lukas Schmid.

„Jürgen hilft uns im Angriff enorm weiter und auch Lukas hat einen großen Schritt gemacht“, lobt Henne seine beiden Schützlinge. Ins Schwärmen gerät der erfahrene Aalener aber, wenn über einen anderen Spieler redet: Julian Weng. Der Volleyballer war nach seinem Studium in Würzburg nach Aalen zurückgekehrt und hat sich gleich wieder in den Dienst der Mannschaft gestellt.

„Julian ist enorm wichtig für uns. Er ist ein Allrounder und hat eine super Technik.“ Zwischenzeitlich hat Weng allerdings einen Job in der Nähe von Mannheim gefunden. Dennoch hat der leidenschaftliche Volleyballer zugesichert, die SG MADS auch in den kommenden vier Spielen zu unterstützen. Von diesen vier Endspielen geht es für die MADS noch gegen drei direkte Konkurrenten (Bottnang auswärts und zu Hause dann Freiburg und Bad Waldsee, d. Red.) im Kampf um den Klassenerhalt.

Pokal-Viertelfinale wartet

„Wenn wir diese Spiele erfolgreich gestalten, dann können wir entspannt in das letzte Saisonspiel gegen das Spitzenteams aus Freiburg gehen“, sagt Frieder Henne. Zunächst wartet aber an diesem Freitag (20 Uhr) der Pokal auf die Regionalliga-Volleyballer. Dabei geht es im Viertelfinale gegen den Landesligisten TV Hausen. Sollte die SG MADS eine Runde weiterkommen, dann würden Zweit- und Drittligisten auf die Mannen von der Ostalb warten.

„Für uns ist der Pokal Nebensache. Das Augenmerk liegt ganz klar auf der Liga“, stellt Henne schon einmal klar. Allerdings wehren würden sich der Tabellenvorletzte sicher nicht, sollten sie die nächste Runde erreichen. Schon gar nicht nach diesem Saisonverlauf.