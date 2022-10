SG MADS vor zweitem Spitzenspiel

An diesem Samstag (19.30 Uhr) trifft der aktuelle Tabellenerste aus Aalen in der Oberliga Württemberg auf seinen Verfolger, den TV Rottenburg II. Die Gäste haben schon ein Spiel mehr absolviert und haben nur einen Punkt Rückstand auf die SG MADS Ostalb.

Der TV Rottenburg ist bekannt für seine exzellente Jugendarbeit und dominiert den Jugendvolleyball im männlichen Bereich zusammen mit dem VfB Friedrichshafen seit über zehn Jahren. Dementsprechend werden die MADS-Spieler auf eine technisch hervorragend ausgebildete Truppe treffen, die mit Sicherheit auch athletisch auf hohem Niveau agieren wird. Die besten Spieler dieses Teams gehen früher oder später in der 2. Bundesliga an den Start. Nachdem die Aalener ihr erstes Auswärtsspiel bei den Routiniers der Allianz Stuttgart gewonnen haben, müssen sie in diesem Spiel garantiert wieder 100 Prozent Leistung bringen, um gegen diesen starken Gegner bestehen zu können. Personell können die beiden Trainer Frieder Henne und Johannes Eller vermutlich wieder aus dem Vollen schöpfen, wenn die kleineren oder auch größeren Blessuren bei einigen Spielern wieder abgeklungen sind.