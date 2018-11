SG MADS schlägt Bundesliga-Nachwuchs

Volleyball-Regionalligist SG MADS Ostalb hat gegen den Tabellenletzten FT Freiburg II mit 3:0 (28:26, 25:22, 25:20) gewonnen. Gegen die junge Truppe aus Freiburg sorgte MADS-Zuspieler Moritz Kaisser mit langen Flatteraufschlägen im ersten Satz für Unruhe in der Freiburger Annahme. Die Gäste konnten nur mit hohen Pässen über außen agieren, der MADS-Block mit Patrick Michel und Felix Kraft war zur Stelle und sorgte für einen 5:0-Vorsprung.

Der Bundesliganachwuchs aus dem Breisgau imponierte vor allem mit exzellenter Feldabwehr bei den gewiss nicht schlechten Angriffen der Ostälbler und konnte sich Stück für Stück wieder heranarbeiten. Nach einem total ausgeglichenen Satz waren die Ostälbler die glücklicheren und konnten sich den ersten Satz mit 28:26 sichern. Von diesem Rückstand ließen sich die Gäste nicht beeindrucken und setzte die MADS-Annahme mit wirkungsvollen Aufschlägen stark unter Druck, sodass der Aalener Schnellangriff fast immer ausgeschaltet wurde. Es waren vor allem die MADS-Außenangreifer Nico Seitzer und Jürgen Anciferov, die sich gegen den starken Freiburger Block durchsetzen konnten und ihrem Team zum 25:22-Erfolg im zweiten Abschnitt verhalfen. Die MADS-Annahme wackelte in Satz drei immer mehr, die Gäste erspielten sich über 3:7 und 7:13 einen sicheren Vorsprung. Tobias Stegmaier und Christian Kalwa sorgten mit zwei Aufschlagserien dafür dass die Gastgeber durch Max Schwebel und Felix Kraft wirkungsvolle Blocks setzten konnte, die Ostälbler erarbeiteten sich einen 18:14-Vorsprung.

Trainer in Rage

Eine unglückliche Verletzung seines Diagonalspielers am Netz setzte den Freiburger Trainer dermaßen in Rage, dass er sich eine rote Karte vom gut leitenden Schiedsgericht einhandelte. Die Unruhe bei der jungen Freiburger Truppe wurde immer größer. MADS-Zuspieler Christian Kalwa nutzte die jetzt sehr stabile Annahme durch Lukas Schmid und Tim Stephan und bediente seinen Schnellangreifer Max Schwebel mit kurz gespielten Pässen, die dieser souverän im Feld der Gäste versenkte. Mit 25:20 hatten die Gäste am Ende doch recht klar das Nachsehen.

Mit diesem zweiten Sieg in Serie vergrößerte die Spielgemeinschaft ihren Vorsprung auf die Abstiegsplätze auf zehn Punkte und muss nun am nächsten Spieltag beim neuen Spitzenreiter MTV Ludwigsburg zeigen, wohin die Reise in den nächsten Spielen geht.