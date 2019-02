SG MADS Ostalb: Voll zur Sache

Der Volleyball-Regionalliga-Aufsteiger SSC Karlsruhe II hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten immer besser in der neuen Spielklasse etabliert und in der Rückrunde mit einigen unerwarteten Siegen für Überraschungen gesorgt – und ist an diesem Samstag um 19.30 Uhr zu Gast bei der SG MADS Ostalb in der Karl-Weiland-Halle.

Der Tabellenzweite USC Freiburg konnte zum Beispiel in heimischer Halle mit 3:2 besiegt werden. Als Aufsteiger steht das junge Team aus Nordbaden mit bisher 13 Punkten auf dem achten Tabellenplatz mit einem Rückstand von sechs Zählern auf die Gastgeber von der Ostalb. Da es durchaus möglich ist, dass zum Saisonende sogar drei Teams den Weg in die Oberliga antreten müssen, gilt es für die Gäste mit einem Sieg in Aalen den Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle herzustellen.

Umgekehrt hätten sich die MADS-Spieler mit drei weiteren Punkten den Klassenerhalt schon ziemlich gesichert. Somit ist ein hoch interessantes Match zu erwarten, in dem beide Teams noch einmal voll zur Sache gehen werden. Personell sieht es beim MADS-Team relativ gut aus. Mit Ausnahme von Patrick Michel (Urlaub) sind voraussichtlich alle Spieler am Start und fit. Im Hinspiel konnten die Ostälbler ihren bisher einzigen Auswärtssieg mit 3:1-Sätzen erringen, der aber erst nach ganz hartem Kampf vor allem im zweiten Satz unter Dach und Fach war.