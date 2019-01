SG MADS Ostalb schlägt Ex-Zweitligisten

Gegen die älteste Mannschaft der Volleyball-Regionalliga, TSV G. A. Stuttgart II, die noch vor einigen Jahren komplett in der 2. Bundesliga aktiv war, begann die SG MADS Ostalb hoch konzentriert. Am Ende stand ein 3:0 (25:20, 25:21, 25:23)-Sieg.

Die MADS-Annahme mit Lukas Schmid und Patrick Michel zeigte sich hellwach und baggerte die gegnerischen Aufschläge perfekt zu Zuspieler Christian Kalwa, der seine Angreifer mit präzisen Pässen bediente. Es war erstaunlich, wie die hervorragend stehende Allianz Abwehr selbst die härtesten Angriffe von Jürgen Anciferov und Nico Seitzer abwehren und sogar zum Gegenangriff schreiten konnte. Aber an diesem Abend zeigte die MADS-Abwehr mit Lukas Schmid und Patrick Michel ihr ganzes Potential und ließ keinen der Stuttgarter Schmetterbälle auf den Boden kommen, so dass den Zuschauern ein äußerst attraktives Spiel geboten wurde. Keiner der zwei Kontrahenten konnte sich entscheidende absetzen bis zum Stande von 14:14. Max Schwebel und Jürgen Anciferov konnten sich zunehmend mit krachenden Angriffsschlägen beziehungsweise überlegten taktischen Varianten durchsetzen, der Anfangssatz ging mit 25:19 an die Gastgeber.

Gäste nicht beeindruckt

Die routinierten Gäste zeigten sich keineswegs beeindruckt und holten sich mit cleverem Block anschlagen über außen eine 11:7-Führung im zweiten Satz, bis Christian Kalwa und Max Schwebel mit ihren langen Aufschlägen das schnelle Angriffsspiel der Gäste über die Mitte verhinderten.

Der MADS-Block mit Nico Seitzer und Patrick Michel war zur Stelle und war entscheidend für den 25:21-Erfolg der Heimmannschaft.

Ein so erfahrenes Team wie die Allianzspieler war nicht aus der Ruhe zu bringen. Nachlassender Aufschlagsdruck führte zu perfektem Spielaufbau der Gäste, die mit ihren Schnellangriffen über die Mitte punkten konnten und ihrem Team einen 12:7-Vorsprung sichern konnten. Es war Jürgen Anciferov vorbehalten, mit seinen Flatteraufschlägen in die Lücken der gegnerischen Annahme zu treffen, so dass die Aalener mit spektakulären Blocks durch Nico Seitzer und Patrick Michel wieder Punkt um Punkt aufholen konnten. Lukas Schmid und Max Schwebel im Angriff spielten fehlerlos, ein hart umkämpfter dritter Satz ging mit 25:23 an die Ostälbler, die nun mit 19 Punkten mit ihrem Gegner gleich zogen.