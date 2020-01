SG MADS Ostalb ohne Chance

Zum ersten Mal in dieser Regionalliga-Saison ist der Gastgeber SG MADS Ostalb bei einer klaren 0:3-Niederlage absolut chancenlos gegen die Routiniers der Liga Allianz Stuttgart gewesen.

Bis zum Stande von 4:4 im ersten Satz schien sich ein ausgeglichenes Match zu entwickeln, als der Stuttgarter Hauptangreifer mit seinen Sprungaufschlägen die Annahme der Ostälbler gewaltig durcheinander wirbelte. Auf einmal stand es 4:8, die MADS-Angreifer scheiterten entweder an der gut stehenden Allianz Abwehr oder platzierten ihre Bälle neben dem Feld. Das nahezu fehlerlos spielende Team aus der Landeshauptstadt sicherte sich über den Zwischenstand von 20:12 mit 25:19 den Anfangssatz. Einer Demontage glich der 2. Abschnitt. Die Annahme kam mit den druckvollen Aufschlägen der Gäste niemals zurecht, völlig hilflose MADS-Angreifer scheiterten entweder am cleveren Gästeblock oder an ihrer Abwehr. Noch nie in dieser Spielzeit wurden die Ostälbler so deklassiert wie beim 9:25 im 2. Satz. Die Annahme der Gastgebern stabilisierte sich im 3. Satz, auch die Angreifer konnten ihre Fehlerquote reduzieren.

Plötzlich ein Vorsprung

Ein zunächst in Normalform spielendes MADS-Team konnte sich sogar einen 13:11-Vorsprung erspielen. Dieser Zwischenspurt erwies sich nur als Strohfeuer, eine Aufschlagsserie der Gäste brachte ihnen schnell wieder einen beruhigenden 18:13-Abstand. Diesen Vorsprung brachte der Tabellenzweite gegen ein völlig überfordertes Team aus der Ostalb sicher über die Runden und hatte am Ende mit 18:25 die Nase klar vorn.