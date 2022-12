SG MADS Ostalb: Niederlage gegen den Tabellenzweiten

Die Oberliga-Volleyballer der SG MADS Ostalb haben das Heimspiel gegen den Zweiten SG Neckar-Teck mit 1:3 verloren.

Schon im ersten Satz war klar erkennbar, dass für die Gastgeber eine Top-Leistung nötig war, um diesen Gegner zu besiegen. Bis zum Stand von 10:10 konnte sich kein Team absetzen. Knapp ins Aus geschlagene Bälle der Gastgeber bescherten den Gästen eine 14:11-Führung, doch im Anschluss machte die SG fünf Punkte in Serie. Beim Stande von 24:24 hatten die Gäste mit guter Abwehr und zwei erfolgreichen Angriffen, schließlich die Nase vorn. Mit 24:26 musste die SG den ersten Satz abgeben.

Nach einer 5:3-Führung im zweiten Satz führten Unkonzentriertheiten bei ganz leicht zu verteidigenden Bällen zu einem 6:1- Rückstand, starke Angriffe durch Jürgen Anciferov und Blocks von Fabian Dietz brachten die Aalener wieder auf 24:24 heran. Es ging hin und her, viele Chancen mit mehreren Satzbällen wurden nicht genutzt. So ging auch der zweite Satz an die Gäste – 31:33.

Starke Aufschläge von Lukas Schmid , effektives Blockspiel durch Jonas Brenner und Jürgen Anciferov bescherten den Gastgebern einen sicheren 9:4-Vorsprung im dritten Satz. Die SG spielte konzentriert weiter und gewann Satz drei mit 25:20. Einige SG-Annahmefehler bescherten den Gästen ein 7:3-Führung. In keiner Phase des Satzes konnten die Gastgeber diesen Rückstand egalisieren. Satz vier ging mit 25:17 an die Gäste. Die SG MADS Ost-alb muss die Meisterschaftsambitionen nach dieser Niederlage wohl abschreiben.