SG MADS Ostalb erstmals ohne Satzgewinn

Beim heimstarken Tabellenvierten der Regionalliga TG Heidelberg-Rohrbach starteten die Volleyballer der SG MADS Ostalb ohne die zwei aus beruflichen Gründen abwesenden Stammspieler Nico Seitzer und Felix Kraft mit sicherem Spielaufbau und platzierten Aufschlägen in den ersten Satz, bevor später eine 0:3-Niederlage stand.

Eine Aufschlagserie von Tim Stephan zwang die Gastgeber zu hohen Pässen über außen, der MADS-Block mit Patrick Michel und Jürgen Anciferov stand goldrichtig, die Gäste konnten sich einen 11:7-Vorsprung erspielen. Die Angriffe der Spielgemeinschaft in Folge waren zu drucklos um eine sehr gut stehende Feldabwehr der Heidelberger in Verlegenheit zu bringen. Die Gastgeber konnten sich auf 18:18 dank ihrer soliden Abwehrarbeit wieder ins Spiel bringen. Von nun an brachte ein schwacher und ideenloser MADS-Angriff keinen Ball mehr im Heidelberger Feld unter. Mit 25:18 ging der Anfangssatz klar an die Gastgeber. Im zweiten Abschnitt ließ die Qualität der MADS-Aufschläge deutlich nach, die Heidelberger konnten nahezu jeden Ball perfekt annehmen und vor allem über die Mitte und ihren Diagonalspieler regelmäßig punkten. Ein chancenloses Gästeteam musste sich klar mit 18:25 geschlagen geben.

Stammspieler nicht zu kompensieren

Erst im dritten Satz verstanden es die MADS-Angreifer variabler zu agieren und setzten die Heidelberger Abwehr mit einem Wechsel von hart geschlagenen Schmetterbällen und platzierten Lobs unter Druck, es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Bis zum Satzende konnte sich keiner der Kontrahenten entscheidend absetzen. Entscheidend für den 28:26-Erfolg der Gastgeber war ihr starker Diagonalangreifer, gegen den die MADS-Abwehr kein Mittel zur Hand hatte.

Nach dieser Niederlage erstmals ohne Satzgewinn bleiben die Ostalbvolleyballer weiterhin auf dem siebten Tabellenplatz. Gerade in diesem Spiel war überdeutlich zu sehen, dass die Ostälbler das Fehlen von zwei Stammspielern nicht kompensieren kann. Beim nächsten Heimspiel gegen die Routiniers der Allianz Stuttgart ist zumindest Nico Seitzer wieder am Start, so dass der MADS-Angriff wieder auf vollen Touren laufen kann.