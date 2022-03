SG MADS mit 1:3: Erfolgloser Kampf der sechs Aufrechten

Zum Nachholspiel beim VfL Sindelfingen liefen die letzten spielfähigen Akteure der MADS Ostalb in die Halle ein. Corona bei zwei Spielern und eine Jugendverpflichtung beim dritten ließen den Kader der Ostalb-Volleyballer auf die Minimalgröße von sechs Spielern schrumpfen.

Dazu kam noch eine Spielpause von fünf Wochen, inklusive Training auf Sparflamme – ebenfalls Corona geschuldet. Dementsprechend waren die Aalener erstaunt, dass die Gastgeber mit ihrem vollen Zwölf-Mann-Kader am Start waren. Diese waren von Corona im Januar und Februar betroffen und hatten alles überstanden. Im Anfangssatz sorgte ihr überragender Diagonalangreifer, der ehemalige Bundesligaspieler, mit knallharten Sprungaufschlägen für einen sicheren Vier-Punkte-Vorsprung der Sindelfinger gegen eine ansonsten schon gut annehmende MADS-Mannschaft. Deren Fehlerquote im Aufschlag war jedoch viel zu hoch, sodass die Gastgeber beim 25:14 keine Probleme hatten.

Die sechs Aufrechten zeigten ab dem zweiten Satz ihr wahres Leistungsvermögen: Stabile Annahmen durch Lukas Schmid und Jürgen Anciferov, schnelles variables Zuspiel von Dominik Kelsch und sehenswerte Schnellangriffe durch Jonas Brenner, den Sindelfingern wurde alles abverlangt. Eine Aufschlagserie von langen Flatterbällen durch Jonas Brenner brachte den Gästen einen Drei-Punkte-Vorsprung. Die MADS-Abwehr mit Max Schwebel und Lukas Schmid wehrte auch die härtesten Sindelfinger Angriffe ab.

Die wahrscheinlich bisher beste Saisonleistung der Gäste wurde mit dem 25:21-Erfolg in Satz zwei belohnt. Einen hochklassige Auseinandersetzung bekamen die Zuschauer im dritten Satz zu sehen. Spektakuläre Abwehraktionen auf beiden Seiten waren die Voraussetzungen für temperamentvolle Ballwechsel. Bei insgesamt vier Matchbällen fehlte den Gästen das Quäntchen Glück, einige MADS-Angriffe endeten im starken Block der Gastgeber oder landeten ganz knapp im Aus. Mit 31:29 waren die Hausherren am Ende die Glücklicheren. Auch im vierten Satz imponierten Ostälbler mit einer stabilen Annahme, scheiterten aber entweder am überragenden Block oder der enorm starken Sindelfinger Feldabwehr. Ein niemals aufsteckendes MADS-Team musste sich mit 16:21 geschlagen geben.

Nun heißt es, diese Leistung in den nächsten zwei Heimspielen zu konservieren, hoffentlich die Coronaausfälle wieder ins Boot zu holen, um den Klassenerhalt aus eigener Kraft anzusteuern.