SG MADS legt los: Start in der Karl-Weiland-Halle

An diesem Samstag 19.30 in der Karl-Weiland-Halle hat die ewig lange Volleyball lose Zeit ein Ende. Zum ersten Heimspiel in der neuen Saison empfangen die Regioanlligavolleyballer der SG MADS Ostalb den Gegner aus Heidelberg, ein neu zusammen gefügtes Team aus dem beiden Vereinen TSG Heidelberg-Rohrbach und dem USC Heidelberg.

Die Gäste traten in der letzten Saison noch als Heidelberg-Rohrbach an, hatten aber da schon einen relativ schmalen Kader und fusionierten deshalb mit dem Oberliga-Team aus Heidelberg. Es handelt sich um ein routiniertes Team, eine Mischung aus langjährigen Regionalligaspielern und Oberliga-Akteuren, die auch schon beim Vorbereitungsturnier in Fellbach am Start waren und einen sehr stabilen Eindruck hinterließen. Die Gastgeber sind also gewarnt, sollten aber nach den gezeigten Leistungen in Fellbach zuversichtlich in die Partie gehen, da ein ziemlich neu formiertes Ostalbteam gegen allesamt höherklassige Gegner sehr ansprechend waren. Den Aalener Volleyballfans wird also mit Sicherheit ein spannendes Spiel geboten. Personell sieht es nicht schlecht aus. Es fehlt zwar Mittelblocker Jens Hansen aus beruflichen Gründen, aber sonst sind alle MADS-Spieler topfit.