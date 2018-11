SG MADS: Fokus liegt auf der Regionalliga

Drei knappe Niederlagen sorgen bei den Regionalliga-Volleyballern der SG MADS Ostalb für eine gemischte Zwischenbilanz. „Es läuft noch nicht ganz rund“, sagt Trainer Frieder Henne. Am Wochenende wartet nun ein Doppelspieltag auf die Volleyballer. Erst die Liga, dann folgt das Pokal-Derby.

„Wir sind dran, aber uns fehlen noch ein paar Prozentpunkte zu den einhundert Prozent“, so Henne weiter. Bislang habe man in der Liga aber immer gegen Top-Mannschaften gespielt und damit gezeigt, dass mit der Spielgemeinschaft in diesem Jahr zu rechnen sei. Die Gründe für die fehlenden Prozentpunkt hat der Coach auch ausgemacht. „Ich würde mit den Jungs gerne öfter trainieren. Aber das lässt die berufliche Karriere der Spieler nicht zu“, sagt Henne. So müsse man sich eben noch etwas gedulden.

Am Samstag wartet nun also erst die Regionalligamannschaft aus Freiburg auf die Volleyballer, ehe im Pokal am Sonntag (19 Uhr, Rundsporthalle) Landesligist Ellwangen wartet. „Unser Fokus liegt auf der Liga. Aber wir freuen uns natürlich, wenn wir im Pokal eine Runde weiterkommen“, sagt Henne. Gegen den unterklassigen Gegner aus Ellwangen gehen die MADSler zudem als klarer Favorit in die Partie.

„Wenn es normal läuft. Dann wird das eine klare Sache. Wenn wir aber Fehler machen, dann wird es eng. Denn die sind im Volleyball immer tödlich“, warnt Henne. Was das Personal betrifft so möchte der Coach in der Pokalpartie auch den jungen und den Spielern mit wenig Einsatzzeiten eine Chance geben. Sollte es dann am Ende schiefgehen, dann wäre es „kein Beinbruch“.