SG MADS fehlen wenige Zentimeter zum Erfolg

Das auf dem Papier deutliche 0:3 bei den Regionalliga-Volleyballern des VfL Sindelfingen sagt nichts aus über ein stark aufspielendes Ostalbteam der SG MADS, das seine mehrmaligen Siegchancen nicht nutzen konnte.

Beim VfL Sindelfingen kamen die Spieler der MADS Ostalb nur schwer in die Gänge. Die Annahmespieler der Gäste hatten große Probleme mit den konstant guten Aufschlägen der Sindelfinger, sodass MADS-Zuspieler Christian Kalwa nur hohe Pässe über die Außen spielen konnte. Hier stand entweder ein starker Block oder eine gut postierte Abwehr im Weg und schnell lagen die Ostälbler mit 3:8 Punkten im Rückstand. Jürgen Anciferov mit gefährlichen Flatteraufschlägen beschäftigte die Annahme der Gastgeber, die MADS-Abwehr mit Elias Mex und Max Schwebel konnte zahlreiche VfL Angriffe abwehren. Die Gäste kämpften sich Punkt um Punkt heran.

Offener Schlagabtausch

Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, das Ostalbteam erspielte sich zwei Satzbälle. Beide Diagonalangriffe schlugen wenige Zentimeter außerhalb der gegnerischen Seitenlinie ein. Sehr unglücklich mussten sich die MADS-Spieler mit 25:27 geschlagen geben. Christian Kalwa mit langen Diagonalaufschlägen sorgte für viel Druck im zweiten Satz,. Viele Bälle wurden auf den bundesligaerfahrenen Sindelfingen Diagonalangreifer gespielt. Dieser scheiterte völlig ungewohnt im MADS-Block mit Jürgen Anciferov und Max Schwebel. Die restlichen Angriffe wurden von Elias Mex und Christian Kalwa mit teilweise artistischen Reaktionen entschärft, die Ostälbler sicherten sich einen 7:0-Vorsprung.

Der MADS-Angriff verlor an Durchschlagskraft, die fehlerlos aufschlagenden Gastgeber konnten bis zum 16:16 jeweils ausgleichen. Max Schwebel mit einer überragenden Quote im Schnellangriff sorgte für die nächsten Punkte. Tom Klotzbücher und Lukas Schmid imponierten mit spektakulären Abwehraktionen, keines der beiden Teams konnte sich bis zum 23:23 absetzen. Es folgte die Parallele zum ersten Satz. Satzbälle für die Ostälbler, knallharte MADS-Angriffe landeten nur wenige Zentimeter im Aus. Sindelfingen konnte sich über einen hauchdünnen 28:26-Erfolg freuen. Wie so oft, wenn man zweimal ganz knapp scheitert, machte sich eine gewisse Resignation im Spiel der Gäste breit. Die MADS-Annahme kam nicht ans Netz vor, Christian Kalwa konnte nur mit hohen Pässen operieren. Diese Angriffe scheiterten am Block oder wurden abgewehrt.

Eine Gästemannschaft, die nach zwei bravourösen Sätzen jedes Mal mit viel Pech das Nachsehen hatte, musste sich mit 13:25 und 0:3 Sätzen geschlagen geben.