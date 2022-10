SG Hofen/Hüttlingen verliert das Derby

Die Landesliga-Handballer der SG Hofen-Hüttlingen haben ein spannendes und hart umkämpftes Derby gegen die HSG Bargau/Bettringen knapp mit 30:32 verloren.

Die Marschroute für die Mannschaft um Kapitän May war bereits vor dem Spiel klar vorgegeben. Aus einer kompakten Abwehr wollte man über schnelles Umschaltspiel zu einfachen Toren kommen und so gut ins Spiel starten. Dies wollte mit dem Anpfiff der Partie allerdings nicht gelingen und so sah man sich schnell mit 0:2 im Rückstand. In der Folge entwickelte sich auf der Anzeigetafel ein ausgeglichenes Spiel. Aufgrund von Zwei-Minuten-Strafen und zu viel vergebenen Torchancen, konnten sich die Roten Löwen aus Bargau/Bettringen ab der 13. Minute Tor um Tor absetzen. In der 25. Minute, beim Stand von 8:12, sah sich das Trainergespann Haas/Jörg gezwungen eine Auszeit zu nehmen. Diese zeigte auch Wirkung und so konnte man nach und nach den Rückstand verkürzen, ehe man mit dem Halbzeitpfiff zum 14:14 ausgleichen konnte.

In der zweiten Hälfte setzte sich das Bild der ersten Halbzeit fort. Die Grün/Roten fanden nicht in ihr gewohntes Tempospiel und es wurden immer wieder klare Chancen nicht verwandelt. So konnte sich die HSG immer wieder einen kleinen Vorsprung erspielen, der kurz darauf wieder eingeholt wurde. Zum Ende der Partie geriet die Mannschaft vom Kappelberg und Kochertal in einen 3-ToreRückstand, welchen man noch auf 2 Tore reduziert konnte. Dies änderte aber nichts mehr am Ausgang der Partie. So ertönte bei einem Spielstand von 30:32 der Schlusspfiff.

Für die SG2H gilt es nun diese Partie abzuhaken, an den Schwächen zu arbeiten und den Blick auf den kommenden Gegner zu richten. Denn bereits am Sonntag findet das nächste Spiel gegen die SG Herbrechtingen-Bolheim in der heimischen Talsporthalle statt.