SG Hofen/Hüttlingen: Mit Kampfgeist und Zusammenhalt einen Punkt gegen den Ersten geholt

Die Herren der SG Hofen/Hüttlingen trafen im Spitzenspiel der Landesliga auf den Tabellenführer TV Gernhausen. In einer umkämpften Partie konnte sich allerdings keine der beiden Mannschaften final durchsetzen, womit der Endstand von 25:25 ein Punktgewinn für jedes Team bedeutete.

Die SG fand in den ersten Minuten besser ins Spiel und konnte sich dadurch schnell eine Zwei-Tore Führung erspielen. Nach zehn Spielminuten und beim Zwischenstand von 4:2 für die SG, sah sich der Trainer von Gernhausen gezwungen, die erste Auszeit zu nehmen. Diese sollte ihre Wirkung nicht verfehlen und in den darauffolgenden Minuten fand der TV Gernhausen nicht nur zurück ins Spiel, sondern konnte auch die Oberhand gewinnen. Nach 18 Spielminuten gingen die Gäste durch Patrick Maier erstmals in Führung. Diese konnten die Männer aus Gernhausen bis zur Halbzeit behaupten und auf einen Vorsprung von 13:10 ausbauen.

In den ersten Minuten der zweiten Halbzeit konnte sich die Spielgemeinschaft, angeführt von Youngster Tom Joas, immer weiter herankämpfen und schließlich auch durch diesen ausgleichen. Auf der anderen Seite war es die Nummer vier, Nico Fröhlich, der mit insgesamt sieben Treffern der beste Schütze der Partie war und den TV Gernhausen immer wieder in Führung brachte. Fröhlich traf auch in der 57. Spielminute zum Zwischenstand von 25:22 für den TV Gernhausen.

Doch auch in diesen letzten Spielminuten war der Kampfgeist der SG Hofen/Hüttlingen ungebrochen. Es waren am Ende die erfahrenen Außenspieler Anlauf und Funk, die den Punktgewinn der SG sichern konnten. Anlauf erzielte zuerst den Anschlusstreffer und Funk schaffte es, zum Ausgleich in der letzten Spielminute einzunetzen. Dieser besiegelte damit auch den Endstand von 25:25, in einer stark umkämpften Partie. „Spielerisch haben wir heute sicher nicht unser ganzes Potenzial abrufen können. Dafür haben wir allerdings umso mehr Kampfgeist und Zusammenhalt gezeigt. Ein wichtiger Faktor dafür, waren sicher auch unsere zahlreichen Fans, die uns von der ersten bis zur 60. Minute überragend unterstützt haben.“, resümierte Altmeister Simon Kraus das Spiel kurz nach dem Abpfiff.

Nach diesem Spiel stehen die Landesligahandballer der SG Hofen/Hüttlingen mit 9:5 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz. Am 10. Dezember steht das nächste Auswärtsspiel gegen den TG Biberach an.