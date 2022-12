SG Hofen/Hüttlingen: Eine starke Vorstellung, trotz Fehler

Die Württembergliga-Damen der SG Hofen/Hüttlingen haben den nächsten Sieg in dieser Saison einfahren können und das Auswärtsspiel beim TV Reichenbach mit 31:30 gewonnen. In der Brühlhalle zeigte die Damenmannschaft trotz einiger Fehler zu viel eine insgesamt starke Vorstellung und belohnte sich am Ende mit dem vierten Saisonsieg.

Vor dem Duell war beim gesamten Team bereits in den Trainingseinheiten unter der Woche eine hohe Motivation zu spüren, und das obwohl einige Spielerinnen und selbst Trainer Stefan Linsenmeier krankheitsbedingt nicht zur Verfügung standen.

SG2H-Damen führen nach dreieinhalb Minuten mit 5:1

Die Kochertälerinnen starteten zunächst stark in die Partie. Zu Beginn stand die Abwehr gegen das Angriffsspiel des TV Reichenbach sehr eng zusammen und konnte dadurch einige Bälle für sich gewinnen und auch vorne lief es insgesamt gut. Takuhi Sardajan erzielte den ersten Treffer der Partie. Nach einem schnellen Gegentreffer des TV Reichenbach setzen sich dann im Gegenzug vor allem Alica Eiberger mit drei Toren und Janina Algaba mit einem weiteren Tor durch und man erzielte die Treffer zur 5:1-Führung nach dreieinhalb Minuten. Das Prunkstück waren in den ersten drei Minuten vor allem schnell herausgespielte Tore, die die Gastgeberinnen aus Reichenbach schnell unter Druck setzten und dadurch, dass man sich bereits in der vierten Minute mit einem Vier-Tore-Vorsprung absetzen konnte, zwang man die gegnerische Mannschaft in dieser frühen Phase schon zur ersten Auszeit.

In dieser weiteren Phase sollte man sich trotz Spielunterbrechung am Beginn der Partie orientieren und sich wenige Fehler leisten und sich schließlich weiterhin mit schnellen Toren weiter im Angriff belohnen. Durch holprige Ballverluste und inkonsequente Torabschlüsse gelang es dem TV Reichenbach aufzuholen. In der 15. Minute bestraften die Gastgeberinnen hauptsächlich das nicht konsequente Rückzugsverhalten und konnten schließlich auf 8:9 heranziehen. Diese Phase wurde von Linsenmeier ebenfalls für eine Auszeit genutzt.

Im weiteren Verlauf konnte man sich erneut einen Drei-Tore-Vorsprung erkämpfen, richtig absetzen konnte man sich dennoch aber nicht. Auf dieser Leistung galt es nun aufzubauen und die Intensität hochzuhalten. Es gelang der SG2H zwar, durch gute Auslösehandlungen den Gegner in Bewegung zu bringen und damit Lücken zu schaffen. Zudem traute sich jede Spielerin etwas, sei es die der Start-Sieben oder die eingewechselten Kräfte. Im Gegenzug kassierte man aber trotzdem vor allem in der Abwehr über die Linksaußenposition der Reichenbacherinnen zu viele Tore. Weiterhin lief es im Angriff gut, während die Abwehr immer wieder nach ließ, und den ein oder anderen zu einfachen Gegentreffer zu fiel zu ließ. Vor allem der kämpferische Einsatz stimmte, denn immer, wenn man sich mal einen Fehler leistete, arbeitete man als Team stark zurück.

Heiß umkämpfte Schlussminuten

Die letzten Minuten waren demnach heiß umkämpft, was man auch an Janina Algaba sah, die kurz vor Schluss nach ihrer dritten Zwei-Minuten-Zeitstrafe disqualifiziert wurde. Der Drei-Tore-Vorsprung verkürzte sich auf einen Zwei-Tore-Vorsprung und blieb dann bis zur 58. Minute konstant. Im letzten Angriff auf Seiten der SG Hofen/Hüttlingen verlor man neun Sekunden vor Spielende den Ball und musste einem schnellen Angriff des TV Reichenbach entgegenwirken, ein direkter Freiwurf nach der regulären Spielzeit wurde jedoch verhindert und so konnte man letztlich über einen 31:30-Sieg jubeln.

„Wir haben heute trotz vieler krankheits- und verletzungsbedingter Ausfälle eine starke Mannschaftsleistung gezeigt, alle Spielerinnen waren heiß auf den Sieg und trugen ihren Teil zum tollen Auswärtssieg vor den wenigen mitgereisten Fans bei. Wir haben zurecht gewonnen und sind froh über weitere zwei Punkte“, so Rückraumschützin Eiberger nach der Partie.