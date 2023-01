SG Heldenfingen/Heuchlingen mit Premierenerfolg in Wasseralfingen

Dieses Finale beim Dreikönigsturnier der DJK-SG Wasseralfingen hatte niemand auf der Rechnung. Bezirksligist SG Heldenfingen/Heuchlingen traf auf den A-Ligisten SV Lautern. In einem spannenden Endspiel in der Talsporthalle setzte sich die SG mit 3:2 duch. Beide Mannschaften waren erstmals dabei.

Am Dreikönigstag stand der absolute Höhepunkt der Dreikönigsturnierserie der DJK-SG Wasseralfingen an: Das Turnier der aktiven Herren. Insgesamt duellierten sich 15 Mannschaften aus der Bezirksliga, Kreisliga A und B, aufgteilt in drei Gruppen, um den Sieg. In der Gruppenphase geizten die Teams nicht mit Toren. Weit über 100 Treffer gab es in den 30 Spielen zu bestaunen und kein einziges endete torlos. In Gruppe eins dominierte die DJK-SG Schwabsberg-Buch. In vier Spielen setzte man sich viermal durch. Platz zwei ging an die Gastgeber Union Wasseralfingen (sieben Punkte). Punktgleich dahinter platzierte sich aufgrund des schlechteren Torverhältnisses der SV Lautern. In der zweiten Gruppe feierte Lauchheim mit zehn Punkten souverän den Gruppensieg. Platz zwei ging an den TSV Hüttlingen (sieben Punkte). Eng zur Sache ging es in Gruppe drei. Die DJK Limes 09 holte sich mit neun Punkten den Gruppensieg. Der Titelverteidiger TSG Hofherrnweiler-Unterrombach landete mit sieben Punkten nur aufgrund des besseren Torverhältnisses auf dem zweiten Rang, vor der SG Heldenfingen/Heuchlingen. Die beiden besten Teams einer Gruppe qualifizierten sich fürs Viertelfinale. Ebenfalls schafften noch die zwei besten Gruppendritten den Sprung unter die besten acht: Der SV Lautern und die SG Heldenfingen/Heuchlingen.

Mitfavorit Schwabsberg scheitert im Viertelfinale

Im ersten Viertelfinale kam es gleich zu einer Übrraschung. Das beste Team der Gruppenphase, die DJK-SG Schwabsberg-Buch, scheiterte am Drittplatzierten SG Heldenfingen/Heuchlingen. Glatt mit 0:4 musste man sich geschlagen geben. Der SV Lauchheim gewann 3:1 gegen die Union Wasseralfingen, der SV Lautern hatte keine Probleme mit der DJK Limes 09 – 3:0 lautete der Endstand. Eine wesentlich engere Kiste war die Partie zwischen dem TSV Hüttlingen und der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Erst kurz vor dem Ende erzielte die TSG den siegbringenden Treffer zum 1:0. Zugleich war dies auch das mit Abstand torämste Spiel am Dreikönigstag. Der neue Favorit auf den Titel, der SV Lauchheim, bekam es im ersten Halbfinale mit der SG Heldenfingen/Heuchlingen zu tun. Und auch in dieser Begegnung erwies sich die SG als Favoritenschreck. 2:1 lautete das Ergebnis für das Team aus dem Heidenheimer Raum. Im zweiten Halbfinale gab es ebenfalls ein überraschendes Ergebnis. Der SV Lautern gewann gegen den Titelverteidiger TSG Hofherrnweiler-Unterrombach mit 6:4 nach Zehnmeterschießen. Dennoch sollte es ein versöhnlicher Abschluss für die TSG werden. Im kleinen Finale gewann das Team aus der Aalener Weststadt mit 3:2 gegen den SV Lauchheim.

ein überraschendes Finale

Das große Finale war ein überraschendes. Die SG Heldenfingen traf auf den SV Lautern. Es war ein packendes Endspiel. Die SG ging mit 1:0 in Führung, allerdings glich Lautern nur kurze Zeit später aus. Die SG wiederum traf zum 2:1 und 3:1, knapp drei Minuten vor dem Ende konnte Lautern auf 2:3 verkürzen. Kurz vor Ende hatte Lautern noch die große Ausgleichschance, diese wurde allerdings vergeben.

So konnten Wolfgang Steidle, Erster Bürgermeister der Stadt Aalen, und Thomas Venus, Vorstand der Öffentlichkeitsarbeit bei der DJK-SG Wasseralfingen, den Wanderpokal an die SG Heldenfingen/Heuchlingen überreichen. Bester Torschütze war Uwe Sonnleitner vom SV Lautern mit insgesamt sieben Treffern. „Das Dreikönigsturnier war nach zweijähriger Corona-Pause ein riesiger Erfolg. Alle Partien waren sehr fair, und es gab mit der SG Heldenfingen-Heuchlingen auch einen überraschenden Sieger“, berichtete Mitorganisator Wolfgang Hügel von der DJK-SG Wasseralfingen.