SG Aalen/Ellwangen auswärts in Dornstadt

Nach den letzten beiden kurzfristig ausgefallenen Spielen kann die Spielgemeinschaft Aalen/Ellwangen nach der seit dem letzten Heimsieg vorzeitig eingefahrenen Bezirksligameisterschaft wohl endlich ihr Restprogramm fortsetzen.

Am kommenden Sonntag geht die Reise nach Dornstadt zum voraussichtlich letzten Auswärtsspiel in dieser Saison. Just gegen die Dornstadt Falcons konnte man kürzlich zu Hause in Aalen ein klares 16:1 erzielen und unmittelbar danach den verdienten Titelgewinn ausgiebig feiern. Ob es auswärts eine ähnlich klare Angelegenheit für das Ostalbteam wird, bleibt allerdings abzuwarten. Urlaubsbedingt muss das Trainergespann Leiter/Soos auf einige Stammkräfte verzichten, und außerdem steht ebenfalls am Sonntag im heimischen MTV-Stadion zeitgleich der „Softball-Sunday“ auf dem Programm, bei dem auch der eine oder andere Spieler dabei sein dürfte. Dennoch kann die SG locker und gelöst zu den Falcons reisen und wird versuchen auch das zwölfte Spiel in Folge siegreich zu bestreiten.

Die letzten beiden (zuvor ausgefallenen) Saisonspiele gegen die Bundesligareserve der Stuttgart Reds sollen an einem Tag in Form eines sogenannten „Doubleheaders“ in Aalen ausgetragen werden. Geplant ist der 22. September, und es wäre ein schöner und würdiger Abschluss der erfolgreichen Saison 2013. Eine Terminbestätigung seitens des Verbands steht aber noch aus. (tom)