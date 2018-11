Im Spitzenspiel der Fußball-Verbandsliga trennten sich der FSV Hollenbach und die Sportfreunde Dorfmerkingen gerechterweise 1:1 unentschieden. Und wahrlich, beide Teams wurden dem Namen „Spitzenspiel“ gerecht. Von Beginn an lieferten beide Mannschaften eine Partie auf hohem Niveau, sowohl im spielerischen, als auch im kämpferischen Bereich ab und nach Spielende lautete der einhellige Tenor rund um die Arena: Dieses Spiel hat keinen Verlierer verdient. Schon die beiden Treffer von Hollenbachs Schmitt als auch das Tor von Marco Haller waren das Eintrittsgeld wert. Durch dieses Unentschieden sind die Sportfreunde nun auch nach dem 13. Spieltag noch ungeschlagen und befinden sich weiterhin auf der Erfolgsspur.

Die Mannen von SfD-Trainer Helmut Dietterle kamen besser in die Partie, gewannen ihre Zweikämpfe und Haller prüfte nach zehn Zeigerumdrehungen erstmals Keeper Hörner nach einem Freistoß. Fast im Gegenzug war es dann Kleinschrodt, der in aussichtsreicher Position zum Kopfball kam, jedoch das Ziel verfehlte. Die Partie wog hin und her. Glück für den Gastgeber dann in der 20. Minute, als Nietzer mustergültig von Mutlu bedient wurde und dessen Flanke gegen Außenpfosten prallte.

Es folgte der zu diesem Zeitpunkt unglückliche Führungstreffer der Gastgeber. Ein misslungener Abwehrversuch von Christian Scherer, der Ball kam zu Schmitt und dieser hämmerte aus 22 Meter das Leder unhaltbar zum Führungstreffer der Hollenbacher in Dorfmerkingens Maschen. Durch diesen Rückstand kam Dorfmerkingens Angriffswirbel um den pfeilschnellen Bihr etwas ins stocken. Nach dem Pausentee dann wollten es die Sportfreunde wissen.

Teams suchen Entscheidung

Innerhalb einer Minute nach der Pause zwei Eckbälle für das SFD-Team.

Nietzer passte zu Haller, dieser umkurvte zwei Hollenbacher Akteure und sein Schuss aus gut und gerne 25 Meter schlug unhaltbar für Keeper Hörner in Hollenbachs Torwinkel ein. Beide Teams suchten nun die Entscheidung. Die Mannen um Trainer Kleinschrodt hatten in der Schlussphase ein leichtes Übergewicht und waren in der 88. Minute dem Siegtreffer nahe, doch der Schuss von Robin Dörner in aussichtsreicher Position strich knapp am Dorfmerkinger Torpfosten vorbei.

Dietterles Fazit: „Die Zuschauer haben ein sehr gutes Verbandsligaspiel gesehen. Wir waren vor allem in der ersten Spielhälfte dominant und es ist normal, dass die Kräfte nach solch intensivem Spiel etwas nachlassen. Doch ich glaube sagen zu können, dass diese Partie keinen Verlierer verdient hat und das Unentschieden gerecht ist.“