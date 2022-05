Dorfmerkingen: Kevin Renner wechselt nach Gmünd

Stephan Fichter, Sportlicher Leiter des Fußball-Verbandsligisten Normannia Gmünd, ist zufrieden. Es ist ihm gelungen Kevin Renner vom Oberligisten Sportfreunde Dorfmerkingen vom Konzept der Normannia zu überzeugen und daher kann er künftig mit dem 22jährigen Stürmer planen.

„ Ich habe Kevin einige mal bei Spielen der U 19 des 1.FC Heidenheim in der A-Jugend Bundesliga Süd/Südwest gesehen und stehe seit über drei Jahren mit ihm in Kontakt. Schlussendlich wechselte er dann in die Oberliga nach Dorfmerkingen“, sagt Stephan Fichter: „Corona- und verletzungsbedingt konnte er nicht alle Spiele machen, zuletzt warf ihn noch ein Corona-Infekt zurück. Aber er hat ein riesiges Potential und wir werden versuchen ihn wieder an seine alte Stärke heranzuführen.“ Renner lernte das Fußballspielen bei den Jugendmannschaften des VfB Stuttgart und den Stuttgarter Kickers, wechselte als A-Junior zum 1.FC Heidenheim, für den er in der A-Jugend-Bundesliga über 30 Spiele absolvierte 2019 wechselte er aufs Härtsfeld, wo er bislang 20 Spiele in der Oberliga absolvierte.