Stimmen zum Spiel:

Die Trainer:

Helmut Dietterle (Dorfmerkingen): „Mit dem Spiel bin ich zufrieden. Wenn man sich unser klares Chancenplus ansieht kann ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein. Villingen hat clevere Spieler, die vor allem in der Defensive sehr diszipliniert gestanden sind. Vor allem in der ersten Halbzeit hätten wir uns dank der vielen Chancen mit einem Tor belohnen müssen. Was uns leider nicht gelungen ist. In der Oberliga, speziell gegen einen Gegner wie Villingen, muss man immer hellwach sein und darf keine unnötigen Querpässe spielen. Dennoch möchte ich nicht nur wegen der personellen Situation ein Riesenkompliment an meine Mannschaft machen. Wir sind zu Hause immer noch ungeschlagen. Jetzt schauen wir nach vorne.“

Marcel Yahyaijan (FC Villingen): „Wir wollten hier etwas Zählbares mitnehmen. Daher sind wir mit dem Punkt zufrieden. Der Spielverlauf war so, wie wir es uns vorgestellt haben. Um der Mannschaft zu zeigen, was sie erwartet, habe ich ihr Szenen vom Spiel gegen Backnang gezeigt. Dorfmerkingen ist auf dem Platz eine starke Einheit und auch dank der Zuschauer herrscht hier ist eine positive Stimmung. Wir haben dagegengehalten und so unser Ziel erreicht. Einzig die mangelnden Torchancen kann ich bemängeln.“

Die Spieler:

Marc Gallego: „Aufgrund unserer vielen Chancen ist das Unentschieden ärgerlich. Aufgrund der englischen Wochen hat uns die Frische gefehlt. Dazu unsere personellen Ausfälle. Aber wir schauen nach vorne. Villingen hat es uns auch schwer gemacht und zum Teil mit einer 5er Kette gespielt.“

Christian Zech: „Wir sind zu Hause weiter ungeschlagen. Aber heute hätten wir den Sieg schon verdient gehabt. Villingen war sehr defensiv ausgerichtet und hat wenig nach vorne gemacht. Auch daran merkt man, dass die Gegner vor uns Respekt haben.“ (jubl)