Fußball-Verbandsligist Sportfreunde Dorfmerkingen trifft an diesem Donnerstag (14.30 Uhr) auf den VfB Neckarrems. Spiele gegen Neckarrems waren bisher immer von besonderer Brisanz. Ungern erinnert man sich bei den Sportfreunden an das letzte Aufeinandertreffen, als man zu Hause mit 1:2 verlor und somit den Relegationsplatz um den Aufstieg in die Fußball-Oberliga verspielte. Die Gäste sind mit elf Punkten nach dem fünften Spieltag gut in die Saison gestartet und danach in ein negatives Fahrwasser geraten.

Auffallend dabei ist die Heimschwäche mit bisher nur vier erreichten Punkten. Doch aufgepasst heißt es für die Schützlinge von Trainer Helmut Dietterle. Der VfB ist mit zehn Punkten und einem Torverhältnis von 12:2 die zweitbeste Auswärtsmannschaft. Das Team ist gegenüber der Vorsaison fast unverändert und hat mit Kenniche vom FC Marbach einen brandgefährlichen Stürmer unter Vertrag genommen. Sieben Tore hat der Neckarremser Neuzugang bisher erzielt. Dietterle ist sich mit seinem Team um die schwere der Aufgabe bewusst und hat sich auf den Gegner gut vorbereitet. Ziel ist es bei den Sportfreunden weiterhin ungeschlagen zu bleiben.

Dietterle hat Chancenverwertung im Blick

Das Spiel in Nagold auf dem dortigen Kunstrasen hat im Dorfmerkinger Lager einige Blessuren hinterlassen, die jedoch bis zum Spiel wieder behoben sein werden. Janik und Sauer haben ihren Trainingsrückstand wieder aufgeholt und stehen dem Team uneingeschränkt zur Verfügung. „Gegen Neckarrems werden wir wenig Chancen erhalten, deshalb hoffe ich, dass die Chancenverwertung besser wird, nur so können wir gegen Neckarrems ein weiteres Erfolgserlebnis verbuchen“, so Dietterle.