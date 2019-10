Der Fußball-Oberligist Sportfreunde Dorfmerkingen hat aufgrund einer geschlossenen Mannschaftsleistung mit 3:0 (2:0) beim TSV Ilshofen gewonnen. Mit gemischten Gefühlen reisten die Schützlinge von Trainer Helmut Dietterle nach Ilshofen. Doch an diesem Nachmittag waren es die Sportfreunde, die in Ilshofen souverän aufgetreten sind und einen hoch verdienten Auswärtssieg landeten.

Die Sportfreunde nahmen den Kampf von der ersten Minute an und waren spielbestimmend. Entsprechend glücklich war Dietterle hinterher auch: „Kompliment an meine Mannschaft. Wir hatten uns viel vorgenommen. In den vergangenen Wochen hatten wir einige unglückliche Spiele und wollten das heute mit aller Macht in die andere Richtung umdrehen. Die Mannschaft hat alles perfekt umgesetzt, von der ersten Sekunde an. Es gibt überhaupt nichts zu kritisieren. Sie hat 90 Minuten lang konzentriert und konsequent alles durchgezogen. Ich kann nur jeden einzelnen loben.“ Bereits in den Anfangsminuten zeigten die Sportfreunde, dass sie heiß auf den Dreier sind.

Daniel Nietzer hatte die erste große Chance im Spiel. In der achten Minute erhielt er nach Zuspiel von Marc Gallego den Ball, doch der Abschluss ging nur wenige Zentimeter am Tor vorbei. Nur eine Minute später wurde es wieder gefährlich. Nach einer riskanten Spieleröffnung von Torhüter Valentin Dambach, wurde Gallego gut in Szene gesetzt. Doch seinen Abschluss konnte Dambach stark parieren – somit machte er seinen Fehler wieder gut. Es lief erst die elfte Minute, als Dorfmerkingen wieder den Weg nach vorne suchte, doch Gallego schoss den Ball über das Tor.

In der 20. Minute durften die zahlreichen Dorfmerkinger Fans dann endlich zum ersten Mal jubeln. Nach einer Ecke von Andreas „Bobo“ Mayer stieg Michael Schindele am höchsten und köpfte zum 1:0 aus Gästesicht ein. Eine knappe Viertelstunde später sollte es noch bitterer werden für Ilshofen. Verteidiger Baba Mbodji wurde im Strafraum von Gallego angeschossen. Schiedsrichter Mika Forster zeigte umgehend auf den Punkt. Da Baba schon gelb vorbelastet war, kassierte er die Ampelkarte. Die Sportfreunde hatten nun früh die Möglichkeit, die Vorentscheidung zu erzwingen. Mayer nahm sich der Sache an, und schoss aus seiner Sicht ins rechte untere Eck. Torhüter Dambach hatte keine Chance.

Groß war der Jubel, und der erste Dreier seit sechs Spielen war bereits zu diesem Zeitpunkt zum Greifen nahe. Mit einem 2:0 ging es in die Pause. Von Ilshofen kam in der ersten Hälfte viel zu wenig – einzig gleich zu Spielbeginn entwickelte sich ein Hauch von Offensiv-Gefahr. Anfang der zweiten Hälfte verlagerten die Sportfreunde das Geschehen hauptsächlich in die Hälfte der Ilshofener – ohne allerdings gefährlich vors Tor zu kommen. Das änderte sich in der 58. Minute. Nach einem Kopfball von Gallego kam Deniz Bihr kurz vor dem Sechzehner an den Ball und ließ für Mayer durch. Dieser zog einfach mal aus knapp 25 Metern ab und traf zum 3:0. „Ich hab den Ball richtig gut getroffen und es war wichtig, dass er mal im Spiel reingegangen ist“, so Mayer.

Zech mit ruhigem Nachmittag

Nach 66 Minuten kam zur Abwechslung auch mal Ilshofen in die Nähe des Dorfmerkinger Strafraum. Doch der Abschluss von Daniel Schelhorn ging weit drüber.

Torhüter Christian Zech hatte insgesamt einen sehr ruhigen Nachmittag. Einzig in der 71. Minute konnte er sich so richtig auszeichnen, dabei hielt er die Null für sein Team fest. In der Schlussphase hätten die eingewechselten Timo Zimmer (76. und 80.) und Onur Mutlu (88.) das Ergebnis noch höher schrauben können. Doch am Ende blieb es beim 3:0-Erfolg.