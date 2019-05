SfD: Der Vorsprung schrumpft

25 Spieltage waren die Sportfreunde Dorfmerkingen ungeschlagen. Nun folgten zwei Niederlagen, 0:1 gegen VfL Nagold und nun 0:1 beim VfB Neckarrems. Rund um die Verbandsliga stellt sich nun die Frage, geht den Sportfreunden im Endspurt die Luft aus? Dass die Liga ausgeglichen wie selten zuvor ist, zeigt sowohl der Kampf um den Klassenerhalt, wo von Platz acht an noch jedes Team abstiegsgefährdet ist, als auch der Kampf um die Meisterschaft. Durch die knappe Auswärtsniederlage ist der Vorsprung der Sportfreunde an der Tabellenspitze bis auf zwei Punkte nun geschrumpft.

Doch um es vorweg zu nehmen, sowohl die Niederlage zu Hause gegen den VfL Nagold, als auch beim VfB Neckarrems hätte auch in die andere Richtung gehen können. Nach anfänglichem Abtasten und einer ausgeglichen geführten Partie, waren es die Schützlinge von Trainer Helmut Dietterle, die den Führungstreffer hätten erzielen müssen. Zuerst war es Christian Scherer, der, nachdem sich Nietzer im Neckarremser Strafraum durchgesetzt hat, vor Torhüter Rodrigues noch an dem Ball kam und an diesem scheiterte und in der 30. Minute war es dann Benjamin Schiele, der nach Traumpass von Roschmann alleine vor dem Gästekeeper auftauchte und vergab. Von nun an nahm die Partie Fahrt auf. Glück für die Sportfreunde dann in der 37. Minute, als nach Missverständnis zwischen Schiele und Roschmann das Leder zu Goalgetter Kenniche kam, doch ein Abwehrbein klärte zur Ecke. Torlos wurden die Seiten gewechselt.

Während die Dorfmerkinger Mannen um Nietzer, Schiele, Zimmer, immer wieder Opfer des überragenden Abwehrspezialisten Mamic wurden, tanzte auf der Gegenseite Popescu nach einem Konter die Dorfmerkinger Abwehr aus, seinen Querpass staubte das Geburtstagskind Ribeiro nach 53 Minuten zum 1:0-Führungstreffer ab. Mit aller Macht drängten nun die Sportfreunde auf den Ausgleich. Zu durchsichtig wurden die Angriffe der Sportfreunde vorgetragen. Die Gastgeber verstärkten nach dem Führungstreffer ihre Abwehrarbeit und verlagerten sich auf Konter. Doch auf beiden Seiten wollte kein Treffer mehr gelingen. Niedergeschlagenheit nach dem Schlusspfiff sowohl bei der Dorfmerkinger Mannschaft als auch bei den zahlreich mitgereisten Fans. Nun gilt es bereits am kommenden Freitag bei der richtungsweisenden Partie gegen den FSV Hollenbach den Hebel umzulegen.

Dietterles Resümee: „Die zwei Niederlagen in Folge sind sehr bitter und wir werden diese am Montag gemeinsam besprechen und analysieren. Am kommenden Freitag haben wir zu Hause die Möglichkeit, diese wieder wett zu machen. Dabei müssen wir zwar eine andere Leistung an den Tag legen. Doch wir haben schon mehrfach gezeigt, zu was wir fähig sind. Deshalb gehen wir recht zuversichtlich in die restlichen drei Partien, von denen wir zwei Mal Heimvorteil haben.“