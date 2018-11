Am Samstag, Spielbeginn 14.30 Uhr, müssen die Sportfreunde Dorfmerkingen in der Fußball-Verbandsliga zum heimstarken SSV Ehingen Süd reisen. Die Gastgeber belegen derzeit Tabellenplatz sieben der Verbandsliga.

Dies sollte absolut kein Maßstab für die Schützlinge von Trainer Helmut Dietterle sein. Beim Auswärtsspiel in Hollenbach waren die Mannen um Trainer Bochtler lange Zeit ein ebenbürtiger Gegner und mussten sich letztendlich knapp geschlagen geben. Zu Hause jedoch belegen sie in der Heimtabelle Platz drei und sind an einem gute Tag nur schwer zu besiegen. 23 erzielte Treffer zu Hause sprechen eine deutliche Sprache. Vor allem der 10:0-Heimsieg gegen Breunlingsweiler hat die Aufmerksamkeit der Verbandsligagegner auf sie gezogen. Mit Spielern aus Ulm, Illertissen, Laupheim und Umgebung haben sich die Gastgeber immer sinnvoll verstärkt.

Stärke im Umschaltspiel

Die Stärke im Team liegt im schnellen Umschaltspiel von der Defensive in die Offensive. Hier verfügen sie mit Pöschl, Telalovic, Barwan und Deiss über Spieler, die zusammen bereits 21 Treffer erzielt haben.

Doch wir reisen mit dem Selbstvertrauen nach Ehingen, seit 13 Partien ungeschlagen zu sein und wollen die Serie fortsetzen, so der Tenor im Dorfmerkinger Lager. Mit Roschmann, Milojkovic, Zimmer, Scherer und nun auch Schmid (Handverletzung in Hollenbach) fallen fünf Spieler aus dem 22 Mann-Kader aus. Philipp Schiele wird bei der zweiten Dorfmerkinger Garnitur aufgebaut. Erstmals im Dorfmerkinger Team ist der berufsbedingt abwesend gewesene Tim Brenner. Mit Brenner ist man im Mittelfeld der Sportfreunde nun wieder variabler. Für Dietterle gilt es nun, an das Gezeigte von Hollenbach anzuknüpfen, um weiterhin in der Erfolgsspur zu bleiben.

Ein spannendes Spiel erwartet sicherlich die Fans beider Lager in Ehingen, deren Ziel eindeutig sein wird, den Sportfreunden die erste Niederlage beizubringen – und Fans können dabei sein.

Abfahrt des Mannschaftsbusses: 11.30 Uhr am Sportheim Talblick. Mitfahrgelegenheit besteht. Anmeldung unter Telefon 0173/8846170.