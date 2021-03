Seydelmann hilft mit ACA-Jobkarte

Als familiengeführtes Unternehmen ist es der Aalener Maschinenfabrik Seydelmann ein Anliegen gewesen, in diesen schwierigen Zeiten den Einzelhandel und die örtliche Gastronomie in Aalen zu unterstützen. Geschäftsführung und Betriebsrat haben sich deshalb dem Angebot des Innenstadtvereins Aalen City aktiv (ACA) angeschlossen und den über 300 Mitarbeitern am Standort Aalen die Mitarbeiter-Jobkarte des ACA an die Hand gegeben.

Das Engagement kommt nicht von ungefähr, gehört Seydelmann seit über 175 Jahren nach eigenen Angaben doch zu den wichtigsten Lieferanten der globalen Nahrungsmittelindustrie. Insbesondere mit ihrem Engagement zu den Themen Forschung und Entwicklung sowie Aus- und Weiterbildung trage die Maschinenfabrik Seydelmann zum langfristigen Erfolg der deutschen Wirtschaft bei, heißt es in einer Mitteilung.

„Durch das Angebot des Innenstadtvereins Aalen City aktiv können wir den Geschäften und gleichzeitig unseren über 300 Mitarbeitern am Standort Aalen etwas Gutes tun“, sagt Geschäftsführer Andreas Seydelmann. Mit der Einführung der sogenannten City Star Aalen-Jobkarte im Kreditkartenformat, welche den Mitarbeitern spezifisch zugeordnet ist, könnten regelmäßig Beträge von Seiten des Arbeitgebers aufgeladen werden. In den Geschäften, die Partner des Vereins ACA sind, ist dadurch bargeldloses Bezahlen möglich.

In derzeit über 60 teilnehmenden Betrieben im Stadtgebiet, wie Citymanager Reinhard Skusa erklärt. Er freut sich über die Zusammenarbeit mit Seydelmann und beschreibt, wie schwer die Lage zwischenzeitlich für den lokalen Handel und die Gastronomie ist. „Durch Kooperationen mit der ortsansässigen Industrie können wir neue Angebote für die Beteiligten schaffen und stärken dadurch unseren Standort.“ Die City Star Aalen-Jobkarte wird vom ACA verwaltet, so dass für die teilnehmenden Unternehmen kein Verwaltungsaufwand entsteht.