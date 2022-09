Seydelmann ehrt langjährige Mitarbeiter

Bei ihrer Jubilarfeier hat die Aalener Maschinenfabrik Seydelmann in festlichem Rahmen in der Eventlocation Ostertag 66 Arbeitsjubilare geehrt und acht verdiente Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet.

Die Glückwünsche der Stadt überbrachte Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle, der die langjährige Betriebstreue der Mitarbeiter als gutes Zeichen wertete. Die Feier wurde vom Betriebsratsvorsitzenden Harald Schönherr eröffnet, der die Jubilare als Herzstück des Betriebs und als Grundstock für die Weiterentwicklung des Unternehmens bezeichnete und die lange Betriebszugehörigkeit der Jubilare würdigte, die vor allem viel Erfahrung, Persönlichkeit und ihr individuelles Können in den Dienst der Firma gestellt hätten.

Die Geschäftsführenden Gesellschafter Andreas und Matthias Seydelmann dankten den Mitarbeitern für ihr Engagement und die langjährige Treue zum Unternehmen, das weltweit zu den Marktführern in der Brache der Hersteller für Maschinen und Anlagen in der Nahrungsmittelindustrie zählt.

Anschließend wurden die Jubilare und Ruheständler im Namen der Maschinenfabrik Seydelmann KG geehrt: für 40 Jahre Betriebszugehörigkeit Günter Wadulla, Guido Abele, Thomas Rupp, Joachim Tuscher und Ulrich Schmidt; für 25 Jahre Thomas Wendzik, Mariusz Krzyszofinski, Kandiah Balaratnam, Roland Mahler, Silvio Schumann, Bernd Bieg, Waldemar Kern und Klaus-Günter Herrig; für 20 Jahre Timo Gentner, Rolf Lang, Bodo Kentschke, Viktor Baitinger, Heiko Wiesner, Nicole Weber, Stefanie Wieder, Markus Marschik, Erkan Saglik, Ramazan Ermis, Darius Kubica und Katja Mihajlovska; für zehn Jahre Thomas Hoth, Siegfried Zeller, Michael Jakob, Alexander Schied, Frank Schön, Sabina Holona, Marcel Pfleiderer, Daniel Hauber, Jürgen Neubauer, Roland Geiß, Robin Schercher, Katrin Ernsperger, Mohamed Bakhouch, Allessandro Giambra, Johannes Wamsler, Andreas Dobler, Silvio Weikard, Daniel Pfister, Andreas Rieger, Marco Graf, Fabian Schwarz, Ronny Jauch, Elia Baisch, Andreas Grimminger, Matthias Paul, Alexander Fürst, Youssef Ben Khalifa, Mario Malleitschus, Ferhat Güleseroglu, Pascal Hammele, Philipp Diemer, Alex Geiß, Florian Huber, Serbülent Kirnapci, Gunter Lagoki, Matthias Kirchner, Stefan Geisen, Marc Neef und Martina Wolf.

In den Ruhestand verabschiedet wurden Karl Benz, Seref Saglik, Lothar Kucher, Egon Lang, Gebhard Fürst, Claudia Funk-Stricker, Helmut Knapp und Ismail Altinok.