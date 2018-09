Servicegesellschaften neu organisieren

Die Servicegesellschaften an den Kliniken Ostalb sollen neu organisiert werden. Die Details hat der Verwaltungsrat der Kliniken Ostalb und der Betriebsausschuss Klinikimmobilien in seiner Sitzung am Montag beschlossen.

Um einen optimalen Weg für die Neuordnung der so genannten patientenfernen Dienstleistungen, also beispielsweise Reinigung oder Küche, zu finden, hat man ein externes Unternehmen beauftragt. Demnach soll es in Zukunft zwei Servicegesellschaften geben. Eine neu zu gründende Gastro GmbH wird für den Küchenbereich und die Ostalb-Klinikum Service GbmH (OAKS) für die Bereiche Pforte, Transportdienste und Reinigung zuständig sein. Für die beiden Servicegesellschaften würde ein externer Dienstleiter die Verwaltung und das Management übernehmen. Sigrid Heusel, SPD, merkte an, ihre Fraktion werde nicht vorbehaltlos zustimmen, da man Nachteile für die Mitarbeiter in den Servicegesellschaften befürchte. Mit drei Gegenstimmen und einer Enthaltung wurde der Vorschlag schließlich mehrheitlich angenommen.

Weiterhin haben der Verwaltungsrat der Kliniken und der Betriebsausschuss Klinikimmobilien die Entwurfsplanung für ein neues Zytostaselabor am Stauferklinikum genehmigt. Nach aktueller Berechnung liegen die Ausbaukosten, Baukonstruktion, Austattung und Baunebenkosten, bei 1 981 478 Euro. 1,1, Millionen Euro davon übernimmt das Land, 0,9 Millionen Euro entfallen auf den Krankenhausträger. Der Kreistag entscheidet in seiner Sitzung am 16. Oktober in dieser Sache.

Zufrieden zeigte sich Thomas Schneider, Vorstand und Geschäftsführer der Servicegesellschaften Stauferklinikum mbH und St. Anna-Virngrund-Klinik mbH, über das Ergebnis der Budgetverhandlungen mit den Krankenkassen. Die Kassen hätten akzeptiert, die Kliniken als Verbund zu sehen. Erfreulich sei unter anderem, dass ein Zusatzbudget für drei vollstationäre und einen teilstationären Platz in der Kinder- und Jugendpsychatrie genehmigt wurde.