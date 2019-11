Serie von Einbrüchen am Wochenende

Drei Einbrüche haben sich in den vergangenen Tagen ereignet. In allen Fällen sucht die Polizei Zeugen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag drang ein Dieb in ein Wohnhaus im Michael-Braun-Ring ein und entwendete eine Schmuckschatulle, in der sich Goldschmuck befand. Die schlafende Bewohnerin bekam den Einbruch nicht mit. Ein Nachbar bemerkte gegen 2.25 Uhr Geräusche, die vermutlich von dem Einbrecher verursacht wurden.

Bereits am Freitag versuchten Einbrecher zwischen 13 Uhr und 18.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Brünner Straße einzudringen. Hier versuchten die Täter die Terrassentüre aufzubrechen, was jedoch nicht gelang.

In der Zeit zwischen Samstagmorgen, 8.30 Uhr und Sonntagnachmittag, 14.45 Uhr versuchten Unbekannte, in ein Wohnhaus in der Johann-Sebastian-Bach-Straße einzudringen. Bei dem vergeblichen Einbruchsversuch wurden die Haustüre und mehrere Fenster beschädigt, wobei Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand.