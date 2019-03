Serie hält – Sportfreunde bleiben unbesiegt

Es ist fast schon beängstigend. Der Fußball-Landesligist Dorfmerkingen bleibt auch nach dem 19. Spieltag unbesiegt. Am Ende trennte sich die Mannschaft von Trainer Helmut Dietterle von Sindelfingen 2:2.

Dabei wusste man nach 90 Minuten nicht so richtig, ob man sich über einen Punktgewinn im Dorfmerkinger Lager freuen sollte oder, ob man im Spitzenspiel der Verbandsliga zwei Punkte verloren hatte. Beide Mannschaften boten den Zuschauern auf dem großen Kunstrasengelände eine spannende, emotionsgeladene Partie, in der der Unparteiische mit seinen Assistenten immer wieder in den Mittelpunkt rückte. „Diese Partie war eine echte Herausforderung und Werbung für den Amateurfußball. Manche Situationen müssen wir unbedingt schneller erkennen und besser reagieren. Unsere beiden Treffer haben wir hervorragend herausgespielt. In der ersten Halbzeit hatten wir etwas Glück, waren jedoch im zweiten Durchgang dem Siegtreffer sehr nahe“, sagte SfD-Trainer Helmut Dietterle nach der Partie.

Die Sportfreunde hatten den besseren Start und ging bereits in der secshten Minute in Führung. Einen 40-Meter-Traumpass von Simon Vesel zu Daniel Nietzer, leitete dieser direkt zu Zimmer weiter und es hieß 1:0. Doch die Freude über den Führungstreffer währte nicht lange. Der Dorfmerkinger Roschmann schaltete sich in den Angriff ein, zögerte mit dem Torabschluß zu lange, sein Schuß wurde abgeblockt und die Gäste schalteten schnell um. Jäger drang in den Dorfmerkinger Strafraum ein und kam zu Fall. Trotz heftiger Dorfmerkinger Proteste zeigte der Unparteiische auf den Elfmeterpunkt und Feigl erzielte den Ausgleichstreffer. Danach folgte die beste Phase der Gastgeber. Dem Dorfmerkinger Keeper Christian Zech war es zu verdanken, dass die Sportfreunde bis zur 35. Minute nicht in Rückstand gerieten. Dieser entschärfte mit zwei Glanzparaden Schüsse von Jäger und Glotzmann. Doch kurz vor der Pause wiederum eine sehr umstrittene Situation. Benjamin Schiele wurde mustergültig freigespielt, war auf dem Weg in Richtung des Sindelfinger Gehäuse, doch der Linienrichter entschied zum Entsetzen der Dorfmerkinger auf Abseits.

Unmittelbar nach dem Pausentee gab es erneut Elfmeter für die Gastgeber. Glotzmann schoss Gruber knapp im Strafraum an die Hand. Der Unparteiische entschied auf weiterspielen, doch der Linienrichter überstimmte ihn und es gab Handelfmeter, den erneut Feigl zur Sindelfinger Führung nutzte. Von nun an bestimmten die Sportfreunde das Geschehen und der Ausgleichstreffer ließ nicht mehr lange auf sich warten. Einer Traumkombiantion zwischen Scherer, Bihr und Zimmer folgte der Ausgleichstreffer. Danach war es Tim Brenner, der in der 63. Minute alleine vor Keeper Kocyba auftauchte, doch in diesem seinen Meister fand. Große Proteste der Dorfmerkinger Mannschaft und der zahlreich mitgereisten Fans dann wieder in der 83. Minute. Daniel Nietzer drang in den Sindelfinger Strafraum, wurde von den Beinen geholt, jeder rechnete mit dem Elfmeterpfiff, doch der Unparteiische ließ weiterspielen. So blieb es letztlich beim Remis.