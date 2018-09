Serie gerissen - VfR verliert in Halle

Ein bärenstarker Torhüter Daniel Bernhardt und eine deutliche Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit haben dem VfR Aalen am 8. Spieltag der 3. Liga nicht zu einem Punktgewinn gereicht. Das Gastspiel beim Halleschen FC ging 0:1 (0:1) verloren.

Beide Trainer waren nach dem Abpfiff nicht zufrieden. HFC-Trainer Torsten Ziegner sprach vom bisher „schwächsten Saisonspiel“. Aalens Argirios Giannikis ärgerte vor allem der Auftritt in der ersten Hälfte. „Wir sind sehr schwer in die Partie gekommen. Erst nach dem Seitenwechsel wurde es besser. Mit ein wenig mehr Glück wäre ein Punkt möglich gewesen.“ Im Vergleich zum überzeugenden 4:1-Heimsieg gegen Preußen Münster hatte Giannikis seine Startelf (im 4-2-3-1-System) auf nur einer Position geändert.

Lukas Lämmel nahm zunächst auf der Bank Platz, Mart Ristl rückte für ihn in das defensive Mittelfeld. Routinier Sascha Traut (muskuläre Probleme) und Mattia Trianni (Sprunggelenkverletzung) meldeten sich fit zurück, waren aber erst einmal nur Ersatz. Bei andauerndem Regen begann die Partie aus Aalener mit einer „kalten Dusche“ - einer eiskalten! Einen hohen Ball der Gastgeber wollte Torben Rehfeldt im eigenen Strafraum zu VfR-Schlussmann Daniel Bernhardt zurückköpfen. Sein Kopfball geriet jedoch zu kurz. Marvin Ajani hatte den „Braten“ frühzeitig gerochen, sprintete dazwischen und köpfte vor den Augen der verdutzten Aalener zur Führung ein. Halle blieb danach am Drücker. Jan Washausen (4.) mit einem Kopfball nach einer Ecke sowie Pascal Sohm (9.) mit einem Distanzschuss zwangen Bernhardt dazu, sein ganzes Können aufzubieten. Erst danach schafften es die Aalener, den HFC vom eigenen Tor wegzuhalten. Bis zum ersten gelungenen Angriff dauerte es bis zur 27. Minute. Marcel Bär wollte in den Strafraum auf Matthias Morys flanken, doch HFC-Verteidiger Toni Lindenhahn war vor ihm am Ball und klärte zur Ecke. Diese brachte nichts ein. Kurz vor der Pause scheiterte Mart Ristl (39.) mit einem Versuch aus der Distanz an HFC-Torhüter Kai Eisele.

Danach waren noch einmal die Gastgeber am Zug. Nach einem Eckball kam der gut aufgelegte Torschütze Ajani (42.) mit dem Kopf an Ball. Dieser prallte gegen die Latte. Nur wenige Sekunden später parierte Bernhardt einen 20 Meter-Hammer von Björn Jopek (20.). Das Fazit von VfR-Stürmer Morys zur Halbzeit vor dem Mikrofon von „Telekom Sport“ fiel deutlich aus: „Vorne Mist, hinten Mist: Wir kommen nicht in die Zweikämpfe und können froh sein, dass es nicht 0:3 steht. So haben wir sogar noch die Chance, das Ding zu drehen.“

VfR verwandelt aus der Kabine

Nur Sekunden nach dem Wiederanpfiff machte der VfR dann aber schnell deutlich, dass er sich einiges vorgenommen hatte. Luca Schnellbacher (46.) setzte mit einem sehenswerten Schuss aus rund 16 Metern das erste Ausrufezeichen. Eisele bekam gerade noch die Hände dazwischen. Fast im direkten Gegenzug eine Riesenchance auf der anderen Seite: Mathias Fetsch (48.) zog nach einem Zuspiel von Björn Jopek im Duell mit dem glänzend reagierenden Bernhardt den Kürzeren. Aalen konnte die Begegnung nun deutlich offener gestalten und kam auch zu mehr Chancen. So zielte Nicolas Sessa (60.) bei einem Freistoß aus knapp 23 Metern nur wenige Zentimeter zu hoch.

Der VfR blieb am Drücker. Marcel Bär (66.) traf bei einer Doppelchance zunächst den Pfosten, dann war Eisele auf dem Posten. Zu Beginn der Schlussviertelstunde schnürte der VfR den HFC für einige Minuten regelrecht ein. Der eingewechselte Fennell (77.) und Patrick Schorr (78.) hatten zunächst die besten Möglichkeiten. Ein Schussversuch von Morys (85.) wurde im letzten Augenblick geblockt. Beinahe hätte es doch noch zum Ausgleich gesorgt. Nach einem Eckball in der Nachspielzeit- auch Bernhardt war mit nach vorne geeilt - kam Schorr an den Ball. Sein Distanzschuss strich knapp am Pfosten vorbei.

Kurz danach war Schluss. Enttäuscht über das Ergebnis, den Spielverlauf und das von ihm mitverschuldete Gegentor war Aalens Abwehrspieler Torben Rehfeldt: „Es ist bitter, dass mein Fehler dafür gesorgt hat, dass wir so schlecht hineingekommen sind. Ich muss das anders lösen. Es tut mir leid für die Mannschaft“, so der 25-jährige Verteidiger. „Ich denke, dass wir uns hinten raus einen Zähler verdient gehabt hätten.