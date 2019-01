Serejo und Kamden verstärken die TSG

Fußball-Landesligist TSG Hofherrnweiler-Unterrombach hat die Winterpause genutzt, um auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Der Spitzenreiter der Landesliga-Staffel II verpflichtete mit Daniel Serejo und Axel Geátan Kamden zwei Leute für das Offensivspiel der Mannschaft von Benjamin Bilger.

Trotz der erfolgreichen Vorrunde war den Verantwortlichen der TSG Achim Pfeifer und Alexander Paluch klar, dass sie im Winter in der Offensive nochmals aktiv werden sollten. Der Tabellenführer vom Sauerbach hat 33 Tore erzielt. Dies ist im Vergleich zu den Verfolgern N.A.F.I. Stuttgart (51) und dem SC Geislingen (41) zu wenig. Daniel Serejo soll in der Rückrunde dafür sorgen, dass diese Bilanz verbessert wird. Der Brasilianer spielte bereits mit der U 23 des VfR Aalen in der Oberliga und gehörte damals als „Local Player“ zum Zweitligakader von Stefan Ruthenbeck. Anschließend wechselte er zum TSV Essingen in die Verbandsliga. Erst im Sommer schloss sich der in der Weststadt lebende Serejo dem FC Normannia Gmünd an.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Daniel Serejo von unserem Konzept überzeugen konnten. Er bringt eine extreme Qualität im Offensivspiel mit und wird zusammen mit Maxi Blum, Pascal Weidl und Timo Frank die Kreativität in unserem Angriffsspiel erhöhen“, sagt Achim Pfeifer. Für das Mittelfeld konnte die TSG Axel Geátan Kamden verpflichten.

Kamden soll „Kollektiv“ verbessern

Der 23-jährige trug in seiner Karriere bisher das Trikot von Erzgebirge Aue, dem VfR Aalen und dem SSV Ulm. Kamden hat in der Vorrunde bereits häufiger an den Einheiten von Benjamin Bilger teilgenommen. Nach intensiven Gesprächen sagte er sich nun im Winter zu. „Axel passt sehr gut in die Mannschaft und wird das Kollektiv verbessern. Wir sind sehr froh, dass er in der Rückrunde unser Trikot tragen wird“, sagt Alexander Paluch. Am 19. Januar ist Trainingsauftakt für die Jungs der TSG.