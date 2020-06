Sensationsmannschaft Crailsheim mit Fehlstart

Den HAKRO Merlins Crailsheim kam die Ehre zuteil, das Basketball-Bundesliga-Finalturnier zu eröffnen. Mit der BG Göttingen wartete ein auf Augenhöhe prognostizierter Gegner. Den Crailsheimern war die lange Pause und die großen personellen Probleme anzumerken. Von Anfang an wirkten die Göttinger, angeführt vom bärenstarken Bennet Hundt, fitter. Trotzdem versuchte die Mannschaft von Headcoach Tuomas Iisalo 40 Minuten lang alles und kämpfte sich immer wieder in Schlagdistanz. Am Ende mussten die Zauberer eine 89:78-Niederlage hinnehmen. Es kommen noch drei Hauptrundenspiele, wo die Merlins zeigen können, was sie zur Sensationsmannschaft der Saison gemacht hat.

Am Freitagabend in München angekommen, ging es für Mannschaft, Trainer, Betreuer und sonstigen Anhang direkt zum Corona-Test. Noch in der Nacht gab es die gute Nachricht, dass alle Beteiligten negativ getestet wurden. Personell hat sich seit dem letzten Spiel am 8. März gegen Berlin viel verändert. Aaron Jones, Jan Span und Quincy Ford sind nicht mehr im Kader. Dazu kommt der verletzungsbedingte Ausfall von Jeremy Morgan. Dafür sind David Brembly und Marvin Ogunsipe neu im Team. Wieder mit dabei war auch Top-Scorer Javontae Hawkins, der sein Comeback gab, nachdem er sich Anfang Februar verletzte.

Die ersten Crailsheimer Punkte erzielte Marvin Ogunsipe zum 2:3. Den Zauberern merkte man an, dass die Automatismen der Hauptrunde an vielen Stellen fehlten und auch die Dreier fielen zunächst nicht wie gewünscht. Vor allem in der Defense stimmte die Abstimmung nicht. Der BG war die lange Pause hingegen kaum anzusehen. Das Team von Johan Roijakkers erspielte sich eine deutliche 29:20-Führung bis zum Ende des ersten Viertels. Dem kleinen Crailsheimer Lauf im zweiten Abschnitt hatten die Göttinger die passende Antwort entgegenzusetzen und setzten sich zur Halbzeit wieder auf 51:42 ab.

Nach zwei Minuten versenkte Javontae Hawkins die ersten Punkte der zweiten Hälfte. Die Merlins verteidigten jetzt besser und knabberten den Rückstand auf 51:48 ab. Nach einigen Minuten häuften sich die Fehler auf beiden Seiten und erfolgreiche Würfe wurden rarer. Aus der Schwächephase lösten sich die Veilchen besser und lagen vor dem letzten Spielabschnitt mit 68:59 in Führung.

In den letzten zehn Minuten nahmen die personellen Rückschläge weiter zu. Die nicht komplett fitten Russell und Hawkins mussten mit starken Krämpfen auf die Bank, konnten aber nach kurzen Pausen wieder mitwirken. Nachdem sich die BG erneut etwas absetzte, schlugen die HAKRO Merlins zurück und robbten auf 75:69 ran. Jetzt ging es hin und her, doch die Göttinger blieben immer in Front. Am Ende verloren die Crailsheimer mit 89:78. Zwar ging der Merlins-Tross enttäuscht vom Feld, allerdings stehen noch drei Hauptrundenspiele an, in denen alles möglich ist.

„Für uns war dieses Spiel kein normales, eher ein Überlebenskampf. DeWayne und Javontae sind Schlüsselspieler von uns. Ich bin unglaublich stolz über die Einstellung der Jungs. Beide haben nur einmal nach ihren Verletzungen mit der Mannschaft trainiert. Und sie haben gezeigt, wie sehr sie spielen wollten. Sie wollten der Mannschaft helfen. Aber natürlich ist es nicht einfach nach zwei Monaten Pause und dann einer einmonatigen Verletzung auf BBL-Niveau zu spielen. Göttingen war klar die fittere Mannschaft. Und unsere Aufgaben werden nicht leichter“, erklärte Iisalo.

Vom Gegner mit der schlechtesten Hauptrundenplatzierung in der Gruppe, geht es am Montag gegen den Bestplatziertesten, dem FC Bayern München Basketball. Die Münchner müssen auf Nihad Djedovic und Ex-NBA Star Greg Monroe verzichten. Dafür verstärkte sich der deutsche Meister mit Nationalspieler Ismet Akpinar. Die HAKRO Merlins werden als absoluter Außenseiter in die Partie gehen, wollen sich aber dennoch mutig präsentieren. Der Favorit aus München verlor sein ersten Spiel im heimischen Audi Dome überraschend gegen Ulm.

Tip-Off am Montag ist um 20.30 Uhr (live auf MagentaSport). Außerdem wird es erneut ein Public-Viewing im Cinecity-Autokino auf dem Crailsheimer Volksfestplatz geben. Beim Auftaktevent für die Übertragung feuerten 400 Fans in 130 Autos die Zauberer von der Heimat aus an.