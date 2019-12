Seniorin vergisst, wo sie ihr Auto geparkt hat

Eine 83-Jährige hat am Mittwochnachmittag nach dem Einkaufen ihr Auto nicht mehr gefunden. Die Seniorin suchte gegen 13 Uhr das Aalener Polizeirevier auf und bat um Hilfe, da sie den Standort ihres Fahrzeuges nicht mehr wusste. Die Dame hatte den Pkw abgestellt und war dann zum Einkaufen gegangen. Nachdem ihre Suche ohne Erfolg blieb, sprach sie wohl einen Passanten an, der sie zum Revier begleitete. Zusammen mit Kräften des Ordnungsamtes machten sich Polizeibeamte auf den Weg. Nach rund einer halben Stunde fanden sie den Wagen in der Beinstraße.