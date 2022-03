Seniorin übergibt Gold im Wert von 90 000 Euro

Zu einer Serie von Schockanrufen ist es am vergangenen Mittwoch gekommen. Betroffen waren neben dem gesamten Rems-Murr-Kreis auch der Ostalbkreis und der Kreis Schwäbisch Hall.

In insgesamt sieben Fällen versuchten unbekannte Täter insbesondere Senioren aus dem Rems-Murr-Kreis mit dem sogenannten Enkeltrick zu betrügen. Besonders hohe Beute ergaunerten sich die Betrüger in Schorndorf. Eine bisher unbekannte Betrügerin kontaktierte telefonisch am Nachmittag eine Seniorin und gab sich als Schwiegermutter ihres Sohnes aus. Sie gab vor, an einem Unfall in Flensburg beteiligt gewesen zu sein und hierbei eine Frau überfahren zu haben, weshalb sie nun von der Staatsanwaltschaft Flensburg festgehalten werde. Für ihre Freilassung werde die Hinterlegung einer Kaution in Höhe von 60 000 Euro gefordert.

Ein angeblicher Staatsanwalt bestätigte in einem weiteren Telefonat die Forderung. Die Seniorin begab sich zu ihrer Bank, wo sie zunächst den gesamten Inhalt ihres Wertschließfaches an sich nahm: Gold im Wert von circa 90 000 Euro. Eine beabsichtigte Bargeldabhebung von 45 000 Euro wurde von einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin nicht ausbezahlt. Gegen 16 Uhr übergab die Seniorin das gesamte Gold an einen Abholer.

Der Mann war circa 1,70 Meter groß, schlank mit braunem Mantel, schwarzen, kurzen Haare und südländischem Aussehen sowie einer Bauchtasche. Hinweise werden von der Kriminalpolizei Waiblingen unter Telefon 07361 / 5800.

Grundsätzlich rät die Polizei, aufmerksam zu sein, wenn man telefonisch mit schockierenden Ereignissen konfrontiert wird. Man sollte sich am Telefon nicht unter Druck setzen lassen und am besten auflegen, wenn man sich nicht sicher ist. „Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei“, rät eben diese. „Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. Bedenken Sie: Die Polizei oder die Staatsanwaltschaft wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.“