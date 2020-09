Seniorenkreis findet wieder zusammen

Der evangelische Seniorenkreis hat am Dienstag sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Mit einem Lied von Ilse Werner aus dem Jahre 1973 begann Pfarrer Bernhard Richter als Verantwortlicher für die Seniorenarbeit den Neustart für den Kreis nach dem Lockdown und zugleich die Feier zum 50. Geburtstag.

Er empfinde große Dankbarkeit, dass es diesen Kreis auch noch ein halbes Jahrhundert nach seiner Gründung existiert, auch wenn er vor einigen Jahren auswandern musste ins Haus Kastanie, bis das Gemeindehaus ganz neu am alten Platz erstrahlte. Auch waren in der Markuskirche, in der Martinskirche und in der Triumphstadt neue Kreise entstanden, die nun wieder in einen Kreis, den „Offenen Nachmittag“ für älter gewordene und junggebliebene Menschen, gemündet sind.

Oberbürgermeister Thilo Rentschler würdigte in seinem Grußwort die Seniorenarbeit der Kirchengemeinde und dankte den Kirchen für ihren wichtigen Beitrag zu einer funktionierenden Stadtgesellschaft. Dekan Ralf Drescher bedankte sich bei allen Verantwortlichen, die in fünf Jahrzehnten für eine schöne Gemeinschaft gesorgt haben Geehrt wurden alle ehemaligen und derzeitigen Mitarbeiter und nach Kaffee und Kuchen wurde in Interviewform einiges an Erinnerungen an die letzten 50 Jahre aufgefrischt, und auch an Ausflüge und Freizeiten erinnert.

Markus Piringer am Flügel sorgte für die festliche musikalische Ausgestaltung am Flügel.