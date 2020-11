Bei den Deutschen Meisterschaften im Skispringen der Senioren konnte Bernd Heinzmann den Skiclub Degenfeld würdig vertreten. Er gewann überlegen den Wettbewerb auf der Helmut-Recknagel-Schanze in brandenburgischen Bad Freienwalde mit über 25 Wertungspunkten Vorsprung.

Startberechtigt bei den Seniorenwettbewerben des Deutschen Skiverbandes sind Sportler, die über 30 Jahre alt sind und zwei Jahre lang keinem Landes- oder Bundeskader angehört haben. Bei den Mitgliedern im fast 100 Jahre alten Wintersportverein der kleinen Kurstadt hat der Skiclub Degenfeld einen gut klingenden Namen, hängen doch in der modernen, sauber gerichteten Skisprungarena Fotos von Olympiasiegerin Carina Vogt. Mit erheblichem Aufwand hat der Verein für die Veranstaltung, die unter normalen Bedingungen sehr gut besucht gewesen wäre, ein Hygienekonzept aufgestellt, das von der brandenburgischen Landesverwaltung auch genehmigt wurde, allerdings ohne Zuschauer. Auffallend war dann doch, dass während des Wettbewerbs sehr viele Spaziergänger im angrenzenden Sportgelände unterwegs waren.

Fast 40 Skispringer aus ganz Deutschland haben für den Wettbewerb auf der Mattenschanze mit einem K-Punkt von 60 Meter gemeldet. Schon im Probedurchgang war festzustellen, dass der vom Kampfgericht vorgegebene Anlauf für Bernd Heinzmann viel zu lang war, als er bei einem Sprung auf 67 Meter frühzeitig öffnen musste und mit Mühe einen Sturz verhindern konnte.

Daraufhin verkürzte der Degenfelder in beiden Wertungsdurchgängen freiwillig die Anlauflänge um mehrere Einstiege, gewann aber trotzdem mit zwei sauberen Sprüngen auf jeweils 66 Meter und guten Haltungsnoten den Wettbewerb überlegen vor Tobias Schröter vom SC Bischofsgrün und Jan Jeske vom VSC Klingenthal. Als neuer Deutscher Meister knüpfte er damit an seine guten Leistungen vom vergangenen Winter an, als er überraschend bei den Olympischen Winterspielen der Senioren in Innsbruck auf der Normal- und der Großschanze die Bronze- und die Silbermedaille gewann.