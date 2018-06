Senioren laufen zu Silber

Bei den Baden-Württembergischen Straßenlaufmeisterschaften sind auch Essinger Athleten an den Start gegangen. Über die Distanz von zehn Kilometer wurden in diesem Jahr in Heilbronn die Meister ermittelt. Drei Runden mussten die Läuferinnen und Läufer entlang der Neckarpromenade zurücklegen um dann in das Ziel im Frankenstadion einzubiegen.

Lukas Bauer zeigte sich nach Krankheit in guter Verfassung. Er lief konstante Rundenzeiten und erreichte in guten 33:46 Minuten auf dem 15. Platz der Aktivenklasse (25. Gesamt) das Ziel. Die Senioren der LG Rems-Welland wollten vor allem in der Mannschaftswertung bei der Medaillenvergabe ein Wörtchen mitreden. In der Altersklasse M 50 gingen Albert Bartle, Carsten Lecon, Siegfried Richter und Rainer Strehle nach dem krankheitsbedingter Ausfall einiger Athleten an den Start. Unterstützt wurden die vier von Steffen Böhm, der in der Altersklasse M 45 am Start war. Schnellster des Essinger Quintetts war an diesem Tag Carsten Lecon in 36:40 Minuten. Damit erreichte er den sechsten Platz in der Altersklassenwertung M 50. Nach seinem dritten Platz bei den Halbmarathonmeisterschaften zeigte Siegfried Richter auch in diesem Lauf keine Schwäche.

Als Elfter in 39:15 Minuten lief er ins Ziel. Rainer Strehle und Albert Bartle versuchten dem Essinger Team eine gute Ausgangslage zu verschaffen.

Silber als Lohn

Bis Kilometer sieben konnte Strehle den Kontakt zu seinem Trainingspartner Siegfried Richter halten doch dann merkte man dem Essinger seinen Trainingsrückstand an. 40:39 Minuten (19. Platz M 50) waren die harten Fakten. Albert Bartle war in der Altersklasse M 55 mit seiner Zeit von 45:32 Minuten (16. Platz) sehr zu frieden. Einen starken Tag erwischte Steffen Böhm. Der Essinger lief vom Start weg ein mutiges Rennen und zeigte keine Schwäche. Am Ende stand für ihn der achte Platz in 38:41 Minuten in der Altersklasse M 45 zu Buche. Am Ende war der Lohn für die M 50-Senioren: Carsten Lecon, Siegfried Richter und Rainer Strehle die Silbermedaille.