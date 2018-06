Senioren holen sich Bronze

Die LG Rems-Welland hat einen erfolgreichen Ausflug nsch Karslruhe hinter sich. Siegfried Richter und die Seniorenmannschaft M 50 holen sich die Bronze-Medaille

Die Starter der LG Rems-Welland überzeugen mit starken Leistungen bei den Baden Württembergischen Halbmarathonmeisterschaften im Rahmen des Badenmarathon in Karlsruhe. Zu Beginn der Herbstlaufsaison mobilisierten die Essinger Läufer alle Energiereserven.

Für die Mannschaft M 50 gingen an diesem Tag Ralf Damrat, Siegfried Richter und Albert Bartle an den Start. Bei angenehmen Lauftemperaturen gingen die drei Senioren ein forsches Tempo an. Der Schnellste im Team an diesem Tag war wieder einmal Siegfried Richter. Der Essinger, der in diesem Jahr schon zahlreiche gute Zeiten und Platzierungen bei den verschiedensten Laufveranstaltungen nach Hause brachte, wurde für seinen Trainingsfleiß belohnt und lief zu seiner ersten Einzelmedaille bei Baden Württembergischen Meisterschaften.

Groß war die Freude bei Richter über den Gewinn der Bronzemedaille in der Altersklasse M 50 in 1:27:19 Stunden. Seine zwei Mitstreiter zeigten ebenfalls eine gute Laufform und brachten das Team in eine gute Ausgangslage für den Gewinn einer weiteren Mannschaftsmedaille für das starke Seniorenteam von der Ostalb. In 1:35:43 Stunden (11. Platz) verfehlte Ralf Damrat (M 50) einen Top-Ten-Platz nur hauchdünn. Laufeinsteiger Albert Bartle (M5 5) in 1:40:34 Stunden wurde bravouröser Siebter in seiner Altersklasse. In Summe bedeutete dies Bronze (4:43:36 Stunden) für die Senioren M50 der LG Rems-Welland.

Bei der U23 lief Tobias Damrat ein starkes Rennen.

Damrat auf Medaillenjagd

Bereits früh im Rennen war klar der junge Essinger wollte um eine Medaille mitlaufen. Zusammen mit einem weiteren Läufer seiner Altersklasse lief er in der Verfolgergruppe mit. Nach den Zwischenzeiten bei fünf Kilometern, zehn und 15 Kilometern schien Silber oder Bronze greifbar nahe. Doch auf den nächsten fünf Kilometern schmolz der Vorsprung auf den Viertplatzierten Sekunde um Sekunde.

Grüne mit Bestzeit

Mit nur noch dreizehn Sekunden Vorsprung ging Tobias Damrat auf den letzten Kilometer. Im Zielspurt wurde dann die Medaille vergeben. Trotz starker Leistung reichte es für den Essinger in 1:55:55 Minuten um ganze acht Sekunden nicht zu Bronze. Sein Trainingspartner Dennis Grüne lief in der Aktivenklasse in 1:28:36 Stunden (12. Platz) zu einer neuen persönlichen Bestzeit.