Ostern 2020 wird allen in Erinnerung bleiben. Auch den vielen Bewohnern in den Pflegeheimen der Stiftung Haus Lindenhof. Derzeit ist es verboten, dass Kinder und Enkelkinder auf einen Besuch vorbeikommen, dass man sich mit Freunden zum Kaffeetrinken verabredet oder mit den anderen Bewohnern des Hauses einen Ausflug ins Grüne macht. Dieses Jahr fand Ostern innerhalb des Pflegeheims statt, Kontakt nach außen wurde über Telefon oder moderne Kommunikationsmittel ermöglicht. Über die unerwarteten Freuden während dieser außergewöhnlichen Zeit waren Bewohner und Mitarbeitende, unter anderem aus dem Sozialen Dienst der Pflegeheime, sehr dankbar.

Im Aalener Pflegeheim Sankt Elisabeth fand eine rührende Aktion statt: Silke Weber vom Sozialen Dienst erzählt: „Die Tochter einer Bewohnerin hat große, bunte Buchstaben aus Pappkarton ausgeschnitten und auf Stäbe in die Wiese vor dem Haupteingang gesteckt, worauf stand: ,Frohe Ostern! Bleibt alle gesund!’ Und aus weißen Blumen hatte sie ein Herz geformt. Die Mitarbeiter und die Bewohner waren zu Tränen gerührt.“

Dass Ostern ein Fest der Hoffnung und der Freude ist, wurde auch in den seelsorgerlichen Angeboten deutlich. Vom täglichen Rosenkranz über gemeinsame Gebete und Singrunden bis hin zum Anschauen des Ostergottesdienstes im Fernsehen. Auch die gebackenen Osterlämmer wurden zum Weihen in den Vorraum der Kirche gebracht und anschließend auf den Wohnbereichen verteilt - zur großen Freude der Bewohner.

Auch im Pflegeheim Sankt Agnes in Westhausen fand ein Osterfest der besonderen Art statt, zum Beispiel das gemeinsame Beten des Kreuzwegs. „So intensiv habe ich den Karfreitag noch nicht erlebt, zuhause waren immer andere Dinge im Vordergrund. Es war sehr schön und berührend“, erzählt Eva-Maria Dietz vom Sozialen Dienst. Aber auch Aktionen von Menschen aus der Region prägten Ostern in Sankt Agnes: Durch den Aufruf von Westhausens Bürgermeister, älteren Menschen eine Freude zu machen, sandte die vierte Klasse der Probsteischule Westhausen Briefe an die Senioren. Viele Bilder, gebastelte Ostereier und Windlichter mit Blumen wurden in Sankt Agnes abgegeben – zur Freude der Bewohner. Eva-Maria Dietz vom Sozialen Dienst sagt mit einem Lächeln: „Unsere Bewohner waren überwältigt von der Fülle an Bildern, und dass so viele Kinder an die Senioren denken, freut uns natürlich alle sehr“. Auch viele Privatpersonen sorgten für Osterstimmung und sendeten Blumengrüße an Bewohner und Mitarbeiter. Agenda 21 aus Bopfingen sorgte mit einer Märchen-CD für kurzweilige Momente, und der örtliche Pfarrer sendete per Brief Osterwünsche an die Bewohner.

„Gemeinsam ist doch besser, als einsam im Zimmer sitzen“, so beschreibt eine Bewohnerin Ostern im Pflegeheim Sankt Lukas in Abtsgmünd. Denn auch hier wurde das Beste aus der gegenwärtigen Situation gemacht: Auf einem großen TV im Speisesaal verfolgten nahezu die Hälfte aller Bewohner die Gottesdienste am Ostersonntag und -montag, natürlich mit angemessenem Abstand voneinander. Seelsorge in Form von digitalen Angeboten werden jetzt verstärkt in Sankt Lukas genutzt. Aber auch untereinander regten die Kar- und Ostertage zu Gesprächen, Bibelstunden am Karfreitag, aber auch Einzelbetreuung mit Gebeten und Gesängen an.

Dass Alt und Jung auch in Corona-Zeiten zusammenhalten, spürten die Senioren im Pflegeheim Marienhöhe in Aalen-Wasseralfingen ganz besonders. Die Kindergartenkinder bastelten kleine Regenbogen, die nun die Fenster schmücken. Auch der Kontakt zu den Angehörigen wurde über die Feiertage erhalten. So bastelten die Bewohner gemeinsam Osterkarten uns schickten diese an ihre Lieben. Auch die „Mittwochsandacht“, die aktuell über den Lautsprecher aus der Hauskapelle mitgefeiert werden konnte, brachte Ruhe in diese Zeit.