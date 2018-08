Senioren des TC Ellwangen wieder da

Bedingt durch zahlreiche Ausfälle der entscheidenden Leistungsträger mussten die Herren 70 des TC Ellwangen in den letzten Jahren den Abstieg von der Württembergliga in die Bezirksliga hinnehmen. Jetzt hat sich das neue Team konsequent formiert und überlegen den Wiederaufstieg in die Verbandsliga 2018 geschafft. In Hin- und Rückspielen wurden die gegnerischen Mannschaften aus Miedelsbach, Rudersberg und Weiler zum Stein besiegt und die absolute Tabellenführung mit 6:0 Punkten erreicht.