Semih Köksal tritt als Trainer des FV 08 Unterkochen zurück

Semih Köksal ist nicht mehr Trainer des Fußball-Bezirksligisten FV 08 Unterkochen. Am Mittwochabend gab er seinen Rücktritt bekannt.

Vor gut drei Jahren übernahm Köksal den FV 08 – und das mit Erfolg. Doch zuletzt lief es nicht mehr sonderlich rund. Den bislang letzten Liga-Sieg konnte Unterkochen am 18. September beim 4:1-Auswärtserfolg bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II feiern. Mit dem Rücktritt möchte Köksal der Mannschaft nun neue und frische Impulse geben: „Ich hatte das Gefühl, dass die Mannschaft nach drei Jahren etwas Neues braucht: möglicherweise neue Trainingsmethoden oder Ansprachen in der Kabine. Irgendwann benötigt man einfach neue Motivation. Das ist mir schon in den vergangenen drei bis vier Wochen aufgefallen, dass man nicht mehr alle Spieler motivieren konnte. Das spiegelte sich auch in den Ergebnissen wider“, so Semih Köksal. Dabei betont der Ex-Trainer, dass er dem Verein die Möglichkeit geben wolle, sich neu aufzustellen, denn: „Der FV 08 Unterkochen ist mir in den drei Jahren sehr ans Herz gewachsen, deshalb ist mir diese Entscheidung auch nicht leicht gefallen. Für das Wohl des Vereins habe ich mich letztlich so entschieden“, so Köksal. Man gehe im Guten auseinander, bis zuletzt standen Vorstandschaft und die Abteilungsleitung hinter Köksal. Überzeugen zu bleiben, konnten sie ihn nicht. Eines ist Köksal aber noch sehr wichtig: „Ich bin Unterkochen sehr dankbar für die vergangenen drei Jahre. Dem Verein und allen ehrenamtlichen Mitarbeitern möchte ich ein großes Dankeschön aussprechen.“

Doch wie geht es für Semih Köksal nun weiter? „Eine bestimmte Liga als Ziel habe ich nicht. Für mich ist es wichtig, dass ich bei einem Verein arbeite, der Ambitionen hat. Das kann dann zum Beispiel auch eine Mannschaft aus der Kreisliga A sein. Ich bin offen für alles, und von mir aus darf es gerne bereits ab der Rückrunde weitergehen. Ich habe ja in Unterkochen nicht aufgehört, weil ich mit der Kraft am Ende bin“, so Köksal. Möglicherweise wird man ihn schon sehr bald wieder auf der Trainerbank sehen.

Der FV 08 Unterkochen tritt im ersten Spiel ohne Semih Köksal als Trainer am kommenden Sonntag zu Hause gegen die DJK-SG Schwabsberg-Buch an. Anstoß der Partie ist um 15 Uhr. Schwabsberg-Buch rangiert mit 14 Punkten auf dem zehnten Platz. Unterkochen hat zwei Punkte mehr gesammelt und belegt Rang acht der Tabelle.