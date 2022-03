Semih Köksal: „Es gibt für mich keinen besseren Verein“

Sie sind in Lauerstellung. Der FV 08 Unterkochen rangiert derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz der Fußball-Bezirksliga und liegt damit nur zwei Punkte hinter dem anvisierten Ziel. „Wir wollen aufsteigen. Das Ziel haben wir vor der Runde bereits fest in den Blick genommen“, nimmt Cheftrainer Semih Köksal (47 Jahre) kein Blatt vor den Mund. Dort, auf dem ersten Platz, ist nach dem vergangenen Spieltag der TV Neuler (48 Punkte) zu finden. Doch die Spitzenposition in diesem Vierkampf der Mannschaften aus Bettringen (45), Neuler, Unterkochen (46) und Nattheim (44) wechselt fast von Woche zu Woche.

Köksal: „Nicht lange überlegt“

Die Liga in der kommenden Runde ist also noch offen. Eine wichtige Personalie aber nicht mehr. Semih Köksal hat verlängert und bleibt den Fußballern aus Unterkochen auf jeden Fall noch ein weiteres Jahr als Cheftrainer erhalten. „Da habe ich nicht lange überlegen müssen“, gibt Köksal Einblicke: „Als die Anfrage kam, habe ich sofort zugesagt.“ Es ist für ihn einfach etwas Besonderes, in Unterkochen als Trainer zu arbeiten. „So gerne wie ich zu Hause bin, so gerne bin ich hier“, schwärmt er von seinem Verein: „Es gibt für mich keinen besseren Verein in der Bezirksliga.“ Eine echte Liebeserklärung an den Verein, seine Spieler und eben alle, die es mit dem FV 08 Unterkochen halten. Ein großes Fest wollen sie im Sommer ausrichten. Dazu darf Unterkochen allerdings in der aktuellen Spitzengruppe nicht abreißen lassen. Danach sieht es bislang nicht aus. „Es sind die vier stärksten Mannschaften der Liga, die da vorne stehen. Das habe ich so vor der Runde auch erwartet.“ Dass die aber alle so konstant punkten, das hatte der Coach der Unterkochener nicht auf der Rechnung.

Unterkochen mit 17 verschiedenen Torschützen

70 Treffer (24 Gegentore) hat seine Offensive bislang in dieser Runde erzielt. Eine starke Ausbeute. „Ich habe 17 verschiedene Torschützen. Meine Mannschaft ist komplett torgefährlich und damit eben nur sehr schwer auszurechnen.“ Unterkochens treffsicherster Mann: Manuel Volk (13). Bei Mannschaften wie Neuler mit Joe Colletti (17 Treffer) oder Nattheim (23 Tore von Patrick Brümmer) sei das beispielsweise etwas anderes. An diesem Sonntag (15 Uhr) wartet nach dem 2:1-Sieg über die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II erst einmal ein weiteres Derby auf Unterkochen und seinen Trainer.

Köksal und der SSV Aalen

Ein besonderes Spiel zudem für Köksal, der viele Jahre beim SSV Aalen auf Trainerbank gesessen hat. „Das Kribbeln ist da und ich hoffe, dass sich meine Nervosität nicht auf die Mannschaft überträgt.“ Trotz aller Berührungspunkte und Freundschaften mit dem SSV Aalen hat der Coach dennoch ein Ziel klar im Blick: „Ich will die drei Punkte.“ Schließlich soll es mit dem Projekt Landesliga klappen. Eigentlich wäre das schon in der vergangenen Runde (wurde wegen der Pandemie abgebrochen) gelungen. „Da bin ich mir sicher. In der vergangenen Runde waren zwar auch die gleichen Mannschaften in der Spitzengruppe, aber allesamt waren sie nicht so konstant.“

Genau diese Tatsache verleiht der Bezirksliga Ostwürttemberg in dieser Runde allerdings einen weiteren ganz besonderen Reiz. Der Vierkampf elektrisiert die Mannschaften und die Fans. „Wenn wir es am Ende nicht schaffen sollten, dann wäre ich schon enttäuscht“, gibt Köksal zu. Doch Sorgen über seinen Trainerposten muss er sich nicht machen. „Ich bleibe unabhängig von der Liga.“ Auch ein starkes Zeichen vonseiten des Vereins. Da scheinen sich zwei Parteien einfach gefunden zu haben. Kontinuität auf der Trainerbank – in vielen Bereichen im Fußball erwünscht. Oft bleibt es aber beim Wunschdenken.