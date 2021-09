Seltenes Fest der Gnadenkonfirmation in der Aalener Stadtkirche

Am Sonntag hat es in der Stadtkirche das seltene Fest der Gnadenkonfirmation gegeben: 14 Konfirmanden das Jahrgangs 1951 traten 70 Jahre danach noch einmal vor den Altar und empfingen eine Urkunde und einen Wegsegen an diesem besonderen Festtag. Goldene, Diamantene und Eiserne Konfirmation wurden in der Stadtkirche schon gefeiert, nicht aber die Gnadenkonfirmation. Zuvor ging Pfarrer Bernhard Richter auf das Psalmwort (103.2) ein: Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Dabei blickte der Stadtkirchenpfarrer zurück auf 70 zurückliegende Jahre, auf Erfolg und Zufriedenheit, aber auch auf schwere Tage und Lasten, die es zu tragen galt. Die aktuellen Konfirmanden sprachen ein Grußwort an ihre Vorgänger und erzählten, was einen Konfirmandenjahrgang in heutiger Zeit so beschäftigt. Und wünschten den Gnadenkonfirmanden alles Gute. Ein Schola der Kantorei unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Thomas Haller und Lukas Nagel an der Orgel sorgten für die musikalische Ausgestaltung des Festgottesdienstes. Unser Bild zeigt Pfarrer Bernhard Richter mit den Gnadenkonfirmanden bei der Austeilung der Urkunden. Foto: Thomas Siedler