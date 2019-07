Selektive Strecken fordern 72 Läufern alles ab

Selektive Strecken haben die 72 Teilnehmer des 13. Trochtelfinger Jedermannslauf für Hobbyläufer und Walker am vergangenen Wochenende erwartet.

„Der Lauf hat sich eigentlich aus dem Trainingsauftakt der Fußballer entwickelt“, so Organisator Dieter Fischer. „Im Laufe der Zeit kamen dann zuerst die Trochtelfinger „Jedermänner“ und weitere Läufer aus Abteilungen des TSV Trochtelfingen hinzu. Und da sich die Fußballer untereinander auch gut kennen, sind die Fußballer des TV Bopfingen mittlerweile auch vertreten. Eigentlich sollte die Fußballer aus Huisheim auch noch mitlaufen, aber hier scheint es terminliche Probleme gegeben zu haben.“

Und so machten sich kurz nach 19 „nur“ 58 Läufer und 14 Walker auf die drei Strecken mit 2,3, 4,6 und 7,7 Kilometer Länge. Kurz nach 19 Uhr deswegen, weil man vermeiden wollte, dass man die schnellsten Läufer nicht vor einer geschlossenen Bahnschranke warten lassen wollte.

Während die kurze Strecke ein relativ ebenes Profil hatte, forderten vor allem die Steigungen der langen Strecke von den Teilnehmern alles ab. Vom Sportplatz in Trochtelfingen ging es zum Sportplatz in Flochberg. Von da ab entlang der Bahnlinie zurück um dann in Richtung „Kapf“ und „Schweinefarm“ abzubiegen. Die beiden unscheinbar aussehenden Steigungen hatten es durchaus in sich. Außer Atem quittierte einer der Teilnehmer beim Zieleinlauf dies mit einem nicht ernst gemeinten „Ihr seid doch nicht ganz richtig im Kopf“ und erntete hierfür die Lacher der Zuschauer.

Seriensieger siegt

Man sieht, trotz allem sportlichen Ehrgeiz unter den Läufern und Fußballerkollegen stand der Spaß im Vordergrund. 29:50 Minuten benötigte der Favorit und Seriensieger Christoph Schindele für die 7,7 Kilometern und distanzierte den Zweitplatzierten Norman Glenk um 3:04 Minuten. Dritter wurde Jürgen Schabert. Während sich das Feld bei den Läufern schon nach kurzer Zeit in die Länge zog, ging es bei den Walkern gemütlicher zu und man kam fast zeitlich ins Ziel. Aber die Zeiten sind eigentlich nur Nebensache und wenn nur für das eigene Ego im Vergleich zur Vorjahreszeit wichtig.

Im Anschluss an den Jedermannslauf absolvierten die Mannschaften von Bezirksligist SG Trochtelfingen/Kirchheim-Dirgenheim und A-Ligist TV Bopfingen noch ein Trainingsspiel, das der Bezirksligist mit 1:0 für sich entscheiden konnte.

Auszug aus der Ergebnisliste:

7,7 km: 1. Christoph Schindele 29:50 – 2. Norman Glank 32:54 – 3. Jürgen Schabert 36:01;

4,6 km: 1. Hans-Jürgen Haas 41:37; 2,3 km: 1. Vanessa Kunz 12:28 – 2. Sergej Kunz 12:29 - 3. Leon Heinike 16:32; Nordic Walking 4,5 km: 1. Gabriele Kucher, Gaby Göbel, Elfriede Erhard, Sonja Endreß und Karl Bühler alle 49:38.