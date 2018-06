Selbstvertrauen spielt eine entscheidende Rolle

Nach Worms führte die Wettkampfreise die Ebnater Kunstradsport Schülerinnen zum Jahreshöhepunkt - der Deutschen Hallenradsportmeisterschaft. Die Vorbereitung lief beim RSV Ebnat routiniert. Über die Wettkämpfe zur Landesmeisterschaft und dort als Titelgewinner dann in die vergangenen Wochen vor der Deutschen Meisterschaften (DM) mit einigen Sondertrainingseinheiten, bei denen an den Abläufen der Übungen ebenso gefeilt wurde, wie an der Haltung und der Reiz, die Schwierigkeit voll auszuschöpfen blieb auch nicht außen vor.

Die Risikoabwägung ist gerade im Schülerinnenalter extrem wichtig. Wenn junge Menschen im Alter von elf bis 14 bei einer DM startberechtigt sind, spielt immer die Situation als solche, die neue Umgebung, das Wissen zu den Besten Deutschlands zu zählen und sich um die Meisterschaft zu bewerben, die Nervosität, die Motivation im Widerstreit mit dem Selbstvertrauen eine entscheidende Rolle.

Die 4er Schülerinnen mit Sarah Maier, Lara Rettenmaier, Luisa Gall und Jessica Haag war mit der Startnummer 231 zuerst gefordert. Mit letzten Hinweisen des Trainerteams Birgit Burkhardt und Manfred Traub auf die letzten Auffälligkeiten, insbesondere auf das Können und das Selbstvertrauen, erfolgte der Wechsel zur Wettkampffläche. Schon 15 Teams im 4er hatten ihre Wettkampf gefahren und nun schritt das Ebnater Quartett zur Fläche und begann die Kür mit der 4er Halbe Drehung - eine Schrecksekunde gleich zu beginn, bei der ein Nachfassen im Griff erforderlich war und dann liefen die Übungen. Umfahrten, Torfahrten punktgenau ausgeführt.

Bei der Doppeltorfahrt, eine höchst schwierige Übung, die nur Ebnat wagte, kam eine geringfügige Unsicherheit und es wurde trotzdem deutlich: Die Selbstüberzeugung ist da. Dann liefen die Pedale wahrlich meisterlich und alle Übungen in der Wettkampfzeit gezeigt, so präsentierten sich die vier jungen Damen in Top-Form und kamen mit ihrer herausragenden Leistung auf Platz fünf und durften damit zur Siegerehrung einmarschieren.

Perfekt gedreht

Mit der Startnummer 243 war die 6er Mannschaft aufgelistet. Luisa Klopfer und Maike Stillhammer bilden zusammen mit Luisa, Sarah, Jessica und Lara aus dem 4er diese 6er Mannschaft.

Die Vorbereitung für ihre erste Übung mit der feinen Abstimmung der Pedalstellung, der Zentimeter genauen Abstände untereinander und dem Hinfahren in der 6er Stirnreihe mit den Händen in der Griffverbindung genau im richtigen Winkel zum Körper und in der richtigen Höhe zu ihrer halben Drehung mit der mentalen Anspannung und klopfendem Herzen sind die Sekunden vor dem Start-Ruf gekennzeichnet.

Perfekt gedreht, gleichzeitig gegriffen, der richtige Start in ihre fünf Minuten war geglückt. In einer penibel einstudierten Inszenierung bewegten die Mädchen ihre Räder zu Ringen, vorwärts wie rückwärts, auch wenn manche ausgleichende Armbewegung die Anspannung nach außen verdeutlichte.

Alle Übungen glückten und mit der Doppelrunde Steiger rückwärts beendeten sie eine meisterlich vorgetragene Kür und es war mit der ausgefahrenen Punktzahl klar: Das ist Bronze.