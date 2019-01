Selbstkritische Töne bei der SPD-Festveranstaltung

„Lasst uns den Schwung und den kritischen Geist in der SPD der 70er-Jahre wieder aufnehmen." Mit diesem Satz hat der Stadtverbandsvorsitzende Albrecht Schmid den Tenor bei der Jubilarehrung und dem 40-jährigen Jubiläum des SPD-Stadtverbandes Aalen geprägt, das am Sonntagnachmittag im Römerhotel in Treppach gefeiert wurde. Musikalisch umrahmte Ruma Siegmund die gut besuchte Veranstaltung.

In ihrem Grußwort ermunterte die Bundestagsabgeordnete Leni Breymaier die Mitglieder, den Beitrag der SPD in der Renten-und Arbeitsmarktpolitik selbstbewusst in der Öffentlichkeit hervorzuheben und zeigte sich gewiss, dass dies auch dann von den Wählern honoriert würde.

Bei der Ehrung hielten die Ortsvereinsvorsitzenden und politische Weggefährten jeweils eine Laudatio auf die Jubilare. Vom Ortsverband Vorderes Härtsfeld wurden geehrt Helga Katein-Haug für 20 Jahre und Bernhard Mysliwitz für 30 Jahre, vom Ortsverband Fachsenfeld-Dewangen Berthold Däffner für 30 Jahre, von Wasseralfingen Jakob Bubenheimer für 10 Jahre. Im Ortsverband Aalen sind es Simon Davis für 10 Jahre Mitgliedschaft, Sabahat Genc für 20 Jahre, Wolf-Dietrich Fehrenbacher für 25 Jahre, Horst Schubert 40 Jahre und Hans-Peter Horn 50 Jahre.

Horn ließ in seiner Dankesrede sein halbes Jahrhundert in der SPD Revue passieren. Er benannte zwei Themen, die ihm immer ein politisches Herzensanliegen waren: Friedenspolitik und Ökologie. Diese seien seiner Auffassung nach in der SPD etwas zu kurz gekommen.

In der Festrede zum 40-jährigen Jubiläum des Stadtverbandes erinnerte Frank Haenschke an die erste Hälfte der 70er-Jahre, als infolge der Gemeindereform die neue Stadt Aalen Form annahm.

Mit der Gründung des Stadtverbandes der SPD-Ortsvereine Aalen, Fachsenfeld, Hofherrnweiler, Unterkochen und Wasseralfingen wurde eine Plattform geschaffen, sozialdemokratische Politik wirksam über den Rahmen der Ortsvereine darzustellen und einen Beitrag zum Zusammenwachsen der Stadtbezirke zu leisten.

Für die Westumgehung gekämpft

Haenschke, der der erste Stadtverbandsvorsitzende war, stellte zwei Felder vor, für die die Aalener SPD kämpfte. Erstens die Änderung der Einteilung der Wahlkreise und die daraus folgende Sitzverteilung im Gemeinderat. Die Klage hatte Erfolg und die Hauptsatzung wurde geändert. Zweitens war es der Kampf für die Westumgehung. Es ging um die Aufnahme in die erste Dringlichkeitsstufe und um die finanzielle Zusage durch Bundesminister Hauff. Weitere Themen wie Krankenhäuser, Blockheizkraftwerke, Pyrolyse und Volkszählung wurden kraftvoll vorangetrieben. In seinem spannenden Vortrag schilderte Frank Haenschke, wie er als Bundestagsabgeordneter von 1972 bis 1976 an vorderster Stelle die Themenfelder: Ökologie, Atomkraft und Datenschutz beackerte, aber in der Bundestagsfraktion nur bedingt den notwendigen Widerhall fand.