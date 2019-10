Selbsthilfegruppe für Burnout-Erkrankte

Die Betriebsseelsorge des katholischen Dekanats Ostalb bietet ab sofort jeden dritten Donnerstag im Monat eine Burnout-Selbsthilfegruppe für Betroffene an.

In unserem Arbeitsleben nimmt der Leistungsdruck immer stärker zu, die Geschwindigkeit wird schneller, die Aufgaben werden komplexer, die Digitalisierung lässt so manchen zurück. Wertschätzung und Individualität, das Menschliche zwischen den Hochleistungs-Schranken, geht verloren. Betriebsseelsorger Rolf Siedler nennt es „die Signatur unserer Zeit“.

Gruppe für Menschen in unterschiedlichen Burnout-Stadien

„Wir bieten den Rahmen dafür“, beschreibt Karolina Tomanek. Die 37-jährige Theologin, seit einem halben Jahr in der Aalener Betriebsseelsorge tätig, freut sich, dass sie das Angebot gemeinsam mit Rolf Siedler wiederaufleben lassen kann und dadurch Frauen und Männern geholfen wird, die durch verschiedenste Auslöser an Burnout erkrankt sind.

Die Zielgruppe der Selbsthilfegruppe kann sich in verschiedenen Stadien befinden. Zum einen sind Menschen willkommen, die spüren, dass ein Burnout kommen könnte. Zum anderen ist ein Personenkreis denkbar, bei dem die Diagnose feststeht, jedoch noch eine Zeit bis zur Therapie zu überbrücken ist. Auch für diejenigen, die bereits eine Therapie gemacht haben und drohen, wieder einen Burnout zu bekommen, ist die Gruppe gedacht.

Erkrankte suchen Ursache oft bei sich

„Schon längst ist der Burnout keine Modekrankheit mehr“, sagen Karolina Tomanek und Rolf Siedler. Das Fatale an der Krankheit an sich sei, dass man es selbst oft nicht sieht. „Man befindet sich oft wie in einem Tunnel“. Und was den Burnout von anderen Erkrankungen unterscheidet ist die Tatsache, dass Betroffene die Ursache der Krankheit bei sich selbst suchen. „Das ist ein ganz anderer Zugang zum Überwinden einer Krankheit“, so die beiden Theologen. Unter anderem an diesem sensiblen Punkt will die Selbsthilfegruppe ansetzen.