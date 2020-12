Selbstbestimmt leben – trotz Behinderung

Der 3. Dezember ist der internationale Tag des Menschen mit Behinderung. Und da allein in Deutschland rund 7,9 Millionen Menschen mit einer schweren Behinderung leben, soll an diesem Jahrestag für deren Belange sensibilisiert werden.

Die Lebenshilfe Aalen nimmt den Tag zum Anlass, Bianca L. als Betroffene zu Wort kommen zu lassen. Während eines Besuches in der Beratungsstelle erzählt sie von ihrem Leben als Schwerbehinderte. Bianca L., die heute alleinerziehend, teilzeitbeschäftigt und Mutter einer 17-jährigen Tochter ist, hat zunächst eine Förderschule besucht und wurde danach in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung untergebracht. Sie zog von zuhause aus und lebte fortan in betreuten Wohngemeinschaften.

Mit 20 Jahren wurde sie schwanger und früh zeichnete sich ab, dass ihre ungeborene Tochter an einem seltenen Gendefekt leidet. Dennoch entschied sie sich für das Kind und wurde bereits während der Schwangerschaft von Betreuern begleitet und unterstützt. Normalerweise können in den meisten dieser Einrichtungen Mütter und ihre Kinder nur so lange zusammenwohnen, bis die Kinder sechs Jahre alt sind.

Da sie aber auf keinen Fall von ihrer Tochter getrennt werden wollte, verließ sie ihre Heimat und kam in den Ostalbkreis. Denn hier gibt es ein in Baden-Württemberg einmaliges Projekt, in dem Mütter mit Behinderung bis zum 18. Lebensjahr mit ihren Kindern zusammenleben können. Mittlerweile wohnt sie seit fast zwölf Jahren mit ihrer Tochter in einer unterstützenden Einrichtung der Lebenshilfe Aalen.

Das Leben von Bianca L. war von Beginn an gezeichnet von engen Regeln, Auflagen und permanenter Betreuung, nicht nur wegen ihrer Behinderung, sondern auch wegen des Kindes. Ihrer Selbstbestimmung wurden dabei häufig Grenzen gesetzt. Doch sie kämpfte und schaffte den Sprung auf den regulären Arbeitsmarkt, der für viele Menschen mit Behinderung noch immer fast unerreichbar sei. Seit mehr als fünf Jahren arbeitet sie in Teilzeit als Hauswirtschaftshilfe bei der Lebenshilfe Aalen.

Bianca L., die dort zunächst ein Praktikum absolvierte, ist stolz, so ihr eigenes Geld zu verdienen. Ihre Kollegen beschreiben sie als engagierte Mitarbeiterin, von Seiten der Vorgesetzten habe sie Wertschätzung erfahren, indem sie beispielsweise zum fünften Arbeitsjubiläum einen Gutschein geschenkt bekommen habe – für Bianca L. etwas ganz Besonderes.

Ihr nächstes großes Ziel sei es nun, sich einen eigenen Lebensmittelpunkt aufzubauen: eine eigene Wohnung mit selbst unterschriebenem Mietvertrag. „Ich will ein Leben für mich, das wird langsam auch Zeit“, sagt sie. Den Haushalt, das Einkaufen, Putzen und Arzttermine ausmachen kriege sie hin, zumal sie das ohnehin bereits alles selbst mache. „Aber das Alleinsein? Bisher war ja immer jemand da. Vor allem jetzt, wo man draußen nichts machen kann.“

Wer Bianca L. auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben, beispielsweise mit einer bezahlbaren Wohnung, unterstützen möchte, kann über Ilonka Grill, Bereichsleiterin Wohnen & Tagestruktur bei der Lebenshilfe Aalen, Kontakt aufnehmen, entweder per E-Mail an auw@lebenshilfe-aalen.de oder unter der Telefonnumme 07361 / 78092-500.