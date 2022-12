Sekundenschlaf: 19-Jähriger prallt gegen Tankstellenreklame

Am Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr hat ein 19-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße 29 einen Verkehrsunfall verursacht. Nach dem Ortsausgang Böbingen in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd kam er aufgrund eines Sekundenschlafs nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit mehreren Verkehrszeichen und prallte anschließend gegen ein Reklameschild der dortigen Tankstelle. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von 5000 Euro, asußerdem entstand weiterer Sachschaden von rund 500 Euro. Der Unfallfahrer wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.